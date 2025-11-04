  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame au Népal «J'ai vu les corps» - Neuf morts dans une avalanche et une tempête

Clara Francey

4.11.2025

De violentes tempêtes de neige et une avalanche dans l'Himalaya ont fait neuf morts au Népal parmi lesquels cinq alpinistes italiens et un Français, ont annoncé mardi les autorités. Deux accidents distincts se sont produits depuis vendredi sur les sommets enneigés du pays.

Agence France-Presse

04.11.2025, 10:39

Lundi matin, une coulée de neige a emporté 12 personnes qui se trouvaient dans un camp de base du Yalung Ri, un sommet culminant à 5'630 mètres d'altitude, dans l'est du Népal, et sept d'entre elles sont décédées.

Parmi les victimes figurent trois Italiens, un Allemand et un Français ainsi que deux Népalais, a précisé à l'AFP Phurba Tenjing Sherpa de l'agence organisatrice de l'expédition Dreamers Destination.

«J'ai vu les sept corps» a déclaré M. Phurba, précisant que des opérations étaient en cours mardi pour récupérer les corps. L'agence de M. Phurba avait organisé l'expédition pour trois des sept victimes.

Deux Français et deux Népalais et une cinquième personnes ont été secourus mardi matin, a déclaré Gyan Kumar Mahato, un haut responsable de la police du district de Dolakha. La nationalité du cinquième alpiniste n'a pas été précisée.

Un autre accident mortel à fait deux morts dans l'ouest du Népal. Stefano Farronato et Alessandro Caputo, deux alpinistes italiens, sont décédés après avoir été pris dans de fortes chutes de neige alors qu'ils escaladaient le sommet Panbari, a déclaré le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Saison périlleuse. L’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?

Saison périlleuseL’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?

Ils faisaient partie d'une expédition de trois membres mais aucun contact n'avait été établi avec eux depuis vendredi. Le responsable de cordée, qui se trouvait au camp de base, avait été secouru dimanche par un hélicoptère dimanche.

Abritant huit des dix plus hauts sommets du monde, notamment l'Everest, le Népal accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs.

«Il était une légende vivante». Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort

«Il était une légende vivante»Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort

Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins prisées en raison des journées moins longues et plus froides, du terrain enneigé et de la plus courte période propice aux ascensions, comparé à la haute saison printanière.

La semaine dernière, le cyclone Montha a été à l'origine d'importantes chutes de pluie et de neige à travers le Népal, bloquant des randonneurs et des touristes sur des itinéraires de trekking himalayens très fréquentés.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram