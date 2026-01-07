  1. Clients Privés
Vidéo choc «J'aime l'idée que Trump m'ait appelé un animal» - Il avoue des meurtres effroyables

ATS

7.1.2026 - 06:09

L'homme suspecté d'avoir tué aux Etats-Unis deux étudiants à l'université américaine Brown et un professeur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a avoué ses crimes dans une vidéo enregistrée après les faits. Il n'a pas détaillé ses motivations.

Deux étudiants ont été tués et neuf autres blessés à l'université Brown à Providence par le tireur (archives).
Deux étudiants ont été tués et neuf autres blessés à l'université Brown à Providence par le tireur (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 06:09

07.01.2026, 07:17

Le département américain de la justice (DoJ) a indiqué mardi avoir retrouvé une vidéo du suspect avouant ses crimes lors de la perquisition du conteneur de stockage où il avait mis fin à ses jours.

Claudio Neves Valente avait ouvert le feu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique de Brown, où des examens se déroulaient. Deux étudiants, Ella Cook et Mukhammad Aziz Umurzokov, sont morts et neuf autres ont été blessés.

Il s'était ensuite rendu dans la région de Boston (Massachusetts), à quelque 80 kilomètres, au domicile d'un professeur renommé du MIT, Nuno Loureiro, tuant l'homme avec lequel il avait étudié dans sa jeunesse.

Tirs à l'université Brown. Un professeur du MIT retrouvé mort – Il aurait agi seul

Tirs à l'université BrownUn professeur du MIT retrouvé mort – Il aurait agi seul

Chasse à l'homme

M. Neves Valente était arrivé du Portugal aux États-Unis il y a 25 ans pour étudier la physique à Brown, sans toutefois obtenir son diplôme, selon l'université.

Pendant plusieurs jours, une chasse à l'homme avait été lancée pour retrouver l'auteur des meurtres, le président Donald Trump qualifiant le tireur d'"animal» devant des journalistes.

«J'aime particulièrement l'idée que Trump m'ait appelé un animal, ce qui est vrai. Je suis un animal et il l'est aussi, mais je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de haine contre l'Amérique», a-t-il dit selon la transcription de la vidéo en portugais traduite par le DoJ.

Il n'a pas révélé les motivations derrière ces attaques, mais s'est plaint du fait de s'être blessé lors des meurtres. Il «a admis qu'il planifiait les tirs à l'université Brown depuis longtemps», a affirmé le ministère de la justice.

«Le seul objectif était de partir plus ou moins selon mes propres conditions», a déclaré M. Neves Valente dans la vidéo, selon la transcription, ajoutant avoir eu plusieurs occasions de mettre son plan à exécution mais qu'il «s'était toujours dégonflé».

«Contexte horrible». Tuerie à l'université de Brown : une vidéo du suspect diffusée

«Contexte horrible»Tuerie à l'université de Brown : une vidéo du suspect diffusée

