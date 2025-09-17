  1. Clients Privés
Sous observation Jair Bolsonaro souffre d'un problème rénal et reste à l'hôpital

ATS

17.9.2025 - 17:39

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, condamné la semaine dernière à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, souffre d'un problème rénal. Il va devoir rester à l'hôpital où il a passé la nuit, a annoncé cet établissement mercredi.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro quitte l'hôpital DF Star à Brasilia, au Brésil, le 14 septembre 2025.
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro quitte l'hôpital DF Star à Brasilia, au Brésil, le 14 septembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 17:39

Assigné à résidence depuis début août, l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a quitté son domicile sous escorte dans l'après-midi après avoir ressenti un malaise et a été admis dans la clinique privée DF Star de Brasilia, où il a passé la nuit sous observation, selon sa famille.

La santé de Jair Bolsonaro, 70 ans, a été fragilisée par les séquelles d'un attentat à l'arme blanche subi en 2018 en plein bain de foule, quelques semaines avant son élection à la fonction suprême.

Selon le bulletin médical de DF Star, il est arrivé mardi dans la clinique «déshydraté, présentant une augmentation de la fréquence cardiaque et une chute de la pression artérielle».

«Les examens ont mis en évidence une persistance de l'anémie et une altération de la fonction rénale» et l'ancien président restera sous observation tout au long de la journée de mercredi pour déterminer s'il doit rester à l'hôpital, ont ajouté les médecins.

«Episode sévère»

Mardi, son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, a fait état de vomissements et d'un «épisode plus sévère» de crise de hoquet qui l'a laissé «près de dix secondes sans respirer». Dimanche, l'ex-président avait quitté brièvement le domicile où il est assigné à résidence afin de subir une biopsie cutanée.

La Cour suprême l'a condamné jeudi dernier à 27 ans de réclusion à l'issue d'un procès historique à l'issue duquel il a été reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir, malgré sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Mais il ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles, et sa défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel prochainement.

