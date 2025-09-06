Un surfeur de 57 ans attaqué par un requin à Sydney

Les attaques mortelles de requins sont très rares, même en Australie. Un surfeur a succombé à ses graves blessures à Sydney. Des traces de morsures laissent supposer qu'il s'agit d'un grand requin blanc.

Des membres de la famille et des amis ont pleuré la victime sur la plage. Dean Lewins/AAP/dpa

Un surfeur a été attaqué et mortellement blessé par un requin au large de Sydney. L'homme de 57 ans a été mordu, selon toute apparence, par "un grand requin" sur la plage de Long Reef à Dee Why, a indiqué la police australienne. La victime a perdu ses deux jambes et a été ramenée à terre par des surfeurs, mais n'a pas pu être sauvée en raison de l'importante perte de sang.

La police a parlé d'un "accident tragique comme il s'en produit très, très rarement". La dernière attaque mortelle de requin à Sydney remonte à 2022, à Little Bay, au sud de la ville. Auparavant, il n'y avait eu aucune victime pendant près de 60 ans.

Des traces de morsures permettent de conclure à la présence d'un grand requin blanc

Trois espèces indigènes de la région sont particulièrement dangereuses pour l'homme : le requin-tigre, le requin-bouledogue et le grand requin blanc. Un nageur qui a été témoin de la terrible scène a décrit à la chaîne Sky News que le prédateur de Long Reef Beach mesurait environ cinq à six mètres. Seuls les requins-tigres et les grands requins blancs atteignent de telles dimensions.

La planche de surf de la victime, déchirée en deux, a été examinée afin de déterminer, à partir des traces de morsures, quelle espèce lui avait été fatale. Les experts sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait probablement d'un grand requin blanc de près de quatre mètres, ont indiqué les autorités dimanche.

Des témoins oculaires sont restés impuissants sur la rive

Cette fois-ci, le prédateur a mordu à une centaine de mètres de la plage, selon les informations de la police. Des témoins oculaires ont observé depuis le rivage comment le requin tirait le surfeur expérimenté sous l'eau. Des membres de la famille et des amis choqués ont pleuré sur la plage le père d'une petite fille qui a perdu la vie précisément le week-end de la fête des pères.

Long Reef se trouve à environ 20 kilomètres du centre-ville de Sydney, sur les Northern Beaches - une longue bande côtière sur l'océan Pacifique qui s'étend du quartier touristique populaire de Manly jusqu'au quartier exclusif de Palm Beach. Après l'incident de samedi matin (heure locale), toutes les plages de Manly à Narrabeen, au nord, ont été provisoirement fermées. Des hélicoptères et des drones ont été déployés pour tenter de localiser le prédateur recherché.

Le changement climatique augmente le risque d'attaques de requins

Avec environ 5,5 millions d'habitants, Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie. La probabilité d'y être mordu par un requin, ou ailleurs en Australie, est toutefois très faible. L'année dernière, selon le décompte de l'Australian Shark Incident Database, géré par des chercheurs, des experts en faune sauvage et les autorités, il n'y a eu qu'une attaque de requin mortelle dans tout le pays. Cette année, il y en a eu trois, sans compter l'incident de samedi.

Toutefois, en raison du changement climatique et de l'augmentation de la température de la mer, des espèces dangereuses comme les requins taureaux, relativement agressifs, restent de plus en plus longtemps autour du port et des plages de Sydney - et représentent donc un danger croissant pour les nageurs et les surfeurs. Une étude de la James Cook University dans le Queensland a révélé que les prédateurs passent environ 15 jours de plus en été au large de Sydney qu'il y a 15 ans. Là-bas, l'océan Pacifique se réchauffe encore plus rapidement que l'eau de la plupart des autres régions maritimes du monde.

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.