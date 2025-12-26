Quatorze personnes ont été blessées dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau, au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, a indiqué vendredi un responsable des services de secours.

Quatorze personnes ont été blessées dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau (photo d'illustration, archives). sda

«Quatorze personnes doivent être prises en charge par les services d'urgence», a indiqué à l'AFP Tomoharu Sugiyama, responsable du service d'incendie de la ville de Mishima, dans la région de Shizuoka.

Il a précisé qu'un appel avait été reçu vers 16h30 (08h30 en Suisse) en provenance d'une usine de caoutchouc voisine indiquant que «cinq ou six personnes avaient été poignardées» et qu'un «liquide de type spray» avait également été utilisé. Les médias japonais ont rapporté qu'une personne était en garde à vue.