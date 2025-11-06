  1. Clients Privés
Japon Les policiers autorisés à abattre des ours

ATS

6.11.2025 - 12:14

Le Japon a révisé jeudi sa réglementation pour autoriser la police antiémeutes à abattre des ours à l'aide de fusils. L'archipel nippon fait face à une vague sans précédent d'attaques mortelles d'humains par ces mammifères.

En plus de l'armée, la police vient d'être autorisée à abattre des ours à l'aide de fusils (archives).
En plus de l'armée, la police vient d'être autorisée à abattre des ours à l'aide de fusils (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 12:14

06.11.2025, 13:04

Treize morts – plus du double de l'année dernière – et plus de 100 blessés dans des attaques d'ours ont déjà été recensés depuis début avril au Japon.

A la suite des modifications réglementaires, des policiers antiémeutes armés de fusils seront déployés dans les départements d'Akita et Iwate (nord-est), où la plupart des attaques ont eu lieu, a déclaré l'Agence nationale de police.

Ils y recevront des informations des associations locales de chasseurs sur les habitudes des ours avant de commencer leurs opérations le 13 novembre, a précisé l'Agence dans un communiqué. Les pistolets habituellement portés par les policiers ne sont pas assez puissants pour tuer un ours, a rapporté l'agence de presse Jiji.

Pour cette raison, les règles relatives aux armes à feu telles que les fusils ont été révisées, et le contrôle de la faune sauvage a été ajouté comme motif autorisé pour leur utilisation par les policiers.

Soutien de l'armée

L'armée a par ailleurs été déployée mercredi en renfort dans ces deux départements du Nord-est, mais les soldats ne sont pas armés et ne chassent pas les animaux.

Ils sont en revanche équipés de sprays anti-ours, de bâtons, de boucliers, de lunettes de protection, de gilets pare-balles et de lance-filets, et aideront à transporter des pièges à ours, des chasseurs et des animaux capturés.

Une pénurie de nourriture, notamment de glands, a poussé cette année certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l'archipel, à s'aventurer dans les villes, notamment dans les départements du nord, selon des experts.

Plan d'action

La dépopulation des zones rurales a également brouillé les frontières traditionnelles entre les villes et les habitats des ours, encourageant ceux-ci à étendre leur territoire vers les zones résidentielles, estiment des chercheurs.

Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, qui s'efforce de mettre au point un plan d'action face à cette crise, a tenu une réunion spéciale la semaine dernière et indiqué qu'un plan d'action serait présenté d'ici la mi-novembre.

