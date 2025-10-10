  1. Clients Privés
Japon Des ouvriers retrouvent les restes d'une fillette 14 ans après le tsunami

ATS

10.10.2025 - 14:15

Des restes humains ont été retrouvés au Japon et identifiés comme ceux d'une fillette de six ans disparue lors des puissants tremblements de terre et tsunami qui ont frappé l'archipel en 2011, a indiqué la police.

La petite fille se trouvait chez elle à Yamada, une bourgade côtière de la préfecture d'Iwate, quand le tsunami l'a emportée (archives).
La petite fille se trouvait chez elle à Yamada, une bourgade côtière de la préfecture d'Iwate, quand le tsunami l'a emportée (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.10.2025, 14:15

La catastrophe avait tué 15'900 personnes, et 2520 étaient toujours portées disparues lors des dernières estimations fin février, selon la police nationale.

Des dents et des fragments de mâchoire ont été retrouvés en février 2023 dans la région de Miyagi, au nord de l'île principale de Honshu, a indiqué un représentant du commissariat local à l'AFP.

«Après des analyses d'identification dentaire et ADN, il a été confirmé que les restes appartiennent à Natsuse Yamane, une fillette de six ans à l'époque», a déclaré le policier.

La petite fille se trouvait chez elle à Yamada, une bourgade côtière de la préfecture d'Iwate, quand le tsunami l'a emportée, a ajouté le porte-parole.

Les restes humains ont été trouvés par des ouvriers de construction parmi des matériaux récupérés lors d'opérations de nettoyage des zones côtières, a rapporté le quotidien Asahi Shimbun.

La famille de l'enfant a publié un communiqué de remerciement. «Nous sommes très heureux d'avoir été contactés et de recevoir cette nouvelle après avoir perdu espoir», a rapporté le Asahi Shimbun, citant la déclaration.

La dernière fois que des restes humains ont été identifiés dans les préfectures les plus touchées, soit Iwate, Miyagi et Fukushima, remonte à août 2023, selon le Asahi Shimbun.

Le tremblement de terre de magnitude 9.0 qui a frappé le Japon en mars 2011 a également provoqué la fusion de trois réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima, représentant la plus grosse catastrophe nucléaire du siècle.

