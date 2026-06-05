  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il a déverrouillé la fenêtre» Japon : un ours «extrêmement intelligent» recherché après des attaques

ATS

5.6.2026 - 07:23

Les autorités japonaises traquent vendredi un ours décrit comme «extrêmement intelligent» ayant blessé quatre personnes dans le nord. Il est soupçonné d'avoir déverrouillé une fenêtre et ouvert un robinet dans sa fuite.

Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima.
Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima.
undefined/Kyodo News via AP

Keystone-SDA

05.06.2026, 07:23

Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima, selon les médias nippons. Il a ainsi échappé aux chasseurs équipés de pièges et pistolets anesthésiants.

L'animal est toujours en cavale vendredi, a déclaré à l'AFP un responsable de la ville, dans un contexte de multiplication des signalements et attaques mortelles d'ours au Japon.

Les preuves sur place suggèrent que l'animal «a déverrouillé la fenêtre tout seul» pour prendre la fuite, a expliqué jeudi le maire de Fukushima, Yuki Baba, aux journalistes. Selon lui, des marques de griffes ont été observées près de la sortie. L'ours aurait également «ouvert le robinet» pour boire, a poursuivi le maire, décrivant un animal «extrêmement intelligent».

«Avec la coopération des chasseurs, de la police et des pompiers, je pense que nous avons pris toutes les mesures possibles» pour le capturer, a assuré M. Baba.

Un record de 13 personnes ont été tuées par des ours au Japon l'an dernier et les observations sont en hausse cette année alors que les animaux sortent affamés de leur hibernation.

Au cours du dernier exercice fiscal clos en mars, le nombre d'observations d'ours dans le pays a dépassé 50'000, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, selon les chiffres officiels.

Des plantigrades entrent dans des maisons, errent près des écoles et mettent des supermarchés à sac régulièrement. Selon plusieurs experts, les ours se multiplient en partie grâce à l'abondance de nourriture (glands, cerfs, sangliers), favorisée par le changement climatique.

Les plus lus

La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale
Poutine attendu sur l'économie en berne à Saint-Pétersbourg
La France battue par la Côte d'Ivoire, l'Espagne tenue en échec par l'Irak
Australie : plus de 100'000 blattes de contrebande saisies à Sydney
Voici comment Terence Hill fait son grand retour en Suisse
Le nouveau «Scary Movie» veut mettre K.O. la «cancel culture»