Les autorités japonaises traquent vendredi un ours décrit comme «extrêmement intelligent» ayant blessé quatre personnes dans le nord. Il est soupçonné d'avoir déverrouillé une fenêtre et ouvert un robinet dans sa fuite.

Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima. undefined/Kyodo News via AP

Keystone-SDA ATS

Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima, selon les médias nippons. Il a ainsi échappé aux chasseurs équipés de pièges et pistolets anesthésiants.

L'animal est toujours en cavale vendredi, a déclaré à l'AFP un responsable de la ville, dans un contexte de multiplication des signalements et attaques mortelles d'ours au Japon.

Les preuves sur place suggèrent que l'animal «a déverrouillé la fenêtre tout seul» pour prendre la fuite, a expliqué jeudi le maire de Fukushima, Yuki Baba, aux journalistes. Selon lui, des marques de griffes ont été observées près de la sortie. L'ours aurait également «ouvert le robinet» pour boire, a poursuivi le maire, décrivant un animal «extrêmement intelligent».

«Avec la coopération des chasseurs, de la police et des pompiers, je pense que nous avons pris toutes les mesures possibles» pour le capturer, a assuré M. Baba.

Un record de 13 personnes ont été tuées par des ours au Japon l'an dernier et les observations sont en hausse cette année alors que les animaux sortent affamés de leur hibernation.

Au cours du dernier exercice fiscal clos en mars, le nombre d'observations d'ours dans le pays a dépassé 50'000, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, selon les chiffres officiels.

Des plantigrades entrent dans des maisons, errent près des écoles et mettent des supermarchés à sac régulièrement. Selon plusieurs experts, les ours se multiplient en partie grâce à l'abondance de nourriture (glands, cerfs, sangliers), favorisée par le changement climatique.