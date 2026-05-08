Les autorités japonaises ont confirmé vendredi la première attaque mortelle d'ours de l'année, des médias rapportant par ailleurs que la police enquête sur deux autres cas possibles.

Brown Bear, ursus arctos, Adult calling Gerard LACZ Images

Keystone-SDA ATS

La victime, une femme de 55 ans, est décédée le 21 avril dans le département d'Iwate, dans le nord du Japon, a indiqué un responsable du ministère de l'Environnement.

Des médias ont précisé que la police enquêtait sur deux autres morts potentiellement causées par des ours. Un corps a été découvert dans le même département jeudi et un autre mardi dans une forêt du département de Yamagata.

La police a confirmé à l'AFP les décès des deux personnes, sans en confirmer les causes.

Dans le dernier cas suspect au sein du département d'Iwate, Chiyoko Kumagai, 69 ans, avait disparu après s'être rendue en montagne pour cueillir des plantes sauvages comestibles, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

La police et les secours ont lancé une opération de recherche jeudi dans la forêt où sa voiture était stationnée et ont découvert le corps de cette femme peu après 08H00 (23H00 GMT mercredi), selon NHK.

Elle présentait, selon les informations, des blessures au visage et à la tête qui semblaient avoir été causées par les griffes d'un animal. Des responsables municipaux ont indiqué que des chasseurs locaux devaient commencer à patrouiller dans la zone vendredi, d'après la chaîne.

Renfort de l'armée

L'an passé, 13 personnes – plus du double de l'année précédente et un record depuis le début de la tenue de statistiques – ont été tuées par des ours dans l'archipel, et plus de 200 autres blessées.

Les signalements s'étaient multipliés jusque dans les zones habitées, avec des incursions près des écoles et même dans des supermarchés, alimentant l'inquiétude dans les régions rurales du nord.

En novembre dernier, l'armée avait même été déployée dans les deux départements du nord-est pour aider à la capture des plantigrades et des unités de police antiémeute avaient également été chargées de les abattre. Plusieurs milliers d'ours sont tués chaque année au Japon.

Une pénurie de nourriture, notamment de glands, avait poussé certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l'archipel, à s'aventurer dans les villes, tandis que la dépopulation des zones rurales a brouillé les frontières entre forêts et zones urbaines, selon les chercheurs.

Les ours bruns se trouvent uniquement sur l'île septentrionale de Hokkaido, où leur population a doublé en trois décennies pour dépasser 11'500 individus en 2023, selon les derniers recensements.

Les ours noirs du Japon, en revanche, sont présents dans de vastes régions du pays, notamment sur l'île principale de Honshu, qui comprend les départements d'Iwate et de Yamagata.

En 2024, le gouvernement avait ajouté les ours à la liste des animaux soumis à un contrôle des populations, revenant sur des mesures de protection qui avaient favorisé l'essor de ces mammifères.