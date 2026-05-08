  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Japon Premier décès de l'année lié à une attaque d'ours – Deux autres morts suspectes

ATS

8.5.2026 - 07:33

Les autorités japonaises ont confirmé vendredi la première attaque mortelle d'ours de l'année, des médias rapportant par ailleurs que la police enquête sur deux autres cas possibles.

Brown Bear, ursus arctos, Adult calling
Brown Bear, ursus arctos, Adult calling
Gerard LACZ Images

Keystone-SDA

08.05.2026, 07:33

La victime, une femme de 55 ans, est décédée le 21 avril dans le département d'Iwate, dans le nord du Japon, a indiqué un responsable du ministère de l'Environnement.

Des médias ont précisé que la police enquêtait sur deux autres morts potentiellement causées par des ours. Un corps a été découvert dans le même département jeudi et un autre mardi dans une forêt du département de Yamagata.

La police a confirmé à l'AFP les décès des deux personnes, sans en confirmer les causes.

Dans le dernier cas suspect au sein du département d'Iwate, Chiyoko Kumagai, 69 ans, avait disparu après s'être rendue en montagne pour cueillir des plantes sauvages comestibles, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

La police et les secours ont lancé une opération de recherche jeudi dans la forêt où sa voiture était stationnée et ont découvert le corps de cette femme peu après 08H00 (23H00 GMT mercredi), selon NHK.

Elle présentait, selon les informations, des blessures au visage et à la tête qui semblaient avoir été causées par les griffes d'un animal. Des responsables municipaux ont indiqué que des chasseurs locaux devaient commencer à patrouiller dans la zone vendredi, d'après la chaîne.

Renfort de l'armée

L'an passé, 13 personnes – plus du double de l'année précédente et un record depuis le début de la tenue de statistiques – ont été tuées par des ours dans l'archipel, et plus de 200 autres blessées.

Les signalements s'étaient multipliés jusque dans les zones habitées, avec des incursions près des écoles et même dans des supermarchés, alimentant l'inquiétude dans les régions rurales du nord.

En novembre dernier, l'armée avait même été déployée dans les deux départements du nord-est pour aider à la capture des plantigrades et des unités de police antiémeute avaient également été chargées de les abattre. Plusieurs milliers d'ours sont tués chaque année au Japon.

Une pénurie de nourriture, notamment de glands, avait poussé certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l'archipel, à s'aventurer dans les villes, tandis que la dépopulation des zones rurales a brouillé les frontières entre forêts et zones urbaines, selon les chercheurs.

Les ours bruns se trouvent uniquement sur l'île septentrionale de Hokkaido, où leur population a doublé en trois décennies pour dépasser 11'500 individus en 2023, selon les derniers recensements.

Les ours noirs du Japon, en revanche, sont présents dans de vastes régions du pays, notamment sur l'île principale de Honshu, qui comprend les départements d'Iwate et de Yamagata.

En 2024, le gouvernement avait ajouté les ours à la liste des animaux soumis à un contrôle des populations, revenant sur des mesures de protection qui avaient favorisé l'essor de ces mammifères.

Les plus lus

«Penchants sadiques» - Plongée dans la machine à briser les prisonniers ukrainiens
«Pas de Suisse à 10 millions»: l'UDC envisage un relèvement de l'âge de la retraite
Entre les démocraties européennes et la dictature russe, un conflit est inévitable !
La FIFA annonce la fin de son partenariat historique avec Panini
Dans le Tennessee, des alliés de Donald Trump font scandale
Scintillant, Johan Manzambi propulse Freiburg en finale