Une secousse lundi soir dans la même région du Japon avait fait tomber des objets des étagères, endommagé des routes, brisé des vitres et déclenché des vagues de tsunami atteignant 70 centimètres. ATS

Un séisme de magnitude 6,7 s'est produit vendredi au large du nord du Japon, a annoncé l'agence météorologique nippone (JMA), quelques jours après une secousse dans la même zone ayant fait au moins 50 blessés. Une alerte au tsunami a été lancée.

Selon la JMA, des vagues de tsunami pouvant atteindre un mètre pourraient frapper la côte du Pacifique au nord. Deux vagues de 20 centimètres ont été enregistrées jusqu'à présent, l'une dans la ville d'Erimo, sur l'île septentrionale d'Hokkaido à 12h35 (04h35 en Suisse) et l'autre trois minutes plus tard dans le département d'Aomori.

Aucun changement notable du niveau de l'eau n'a été observé dans les deux ports, a précisé la chaîne de télévision publique NHK. La secousse a eu lieu à 130 kilomètres au large de Kuji, dans le département d'Iwate, sur l'île principale d'Honshu, a indiqué l'institut d'études géologiques américain USGS.

L'intensité des secousses est inférieure à celle du tremblement de terre de lundi soir, qui avait fait tomber des objets des étagères, endommagé des routes, brisé des vitres et déclenché des vagues de tsunami atteignant 70 centimètres, a ajouté la NHK.

Aucune anomalie n'a été détectée dans les installations nucléaires de la région, selon l'Autorité de régulation nucléaire.

Fosse de Nankai

Après la secousse de magnitude 7,5 de lundi, la JMA avait adressé une rare mise en garde contre un éventuel nouveau tremblement de terre pour les sept jours suivants, d'une magnitude supérieure ou égale. L'alerte concerne la zone de Sanriku – la pointe nord-est de la grande île d'Honshu, ainsi que l'île septentrionale d'Hokkaido.

La région est toujours traumatisée par le séisme de magnitude 9 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de 18'500 morts ou disparus.

En août 2024, la JMA avait émis son tout premier avertissement spécial, cette fois-là pour la partie sud de la côte pacifique du Japon, face à l'éventualité d'une secousse de forte amplitude le long de la fosse de Nankai, au large du pays. Cette fosse sous-marine de 800 kilomètres est la zone où la plaque océanique de la mer des Philippines «s'enfonce» lentement sous la plaque continentale sur laquelle repose le Japon.

Le gouvernement estime qu'un puissant séisme dans la fosse de Nankai, suivi d'un tsunami, pourrait tuer jusqu'à 298'000 personnes et causer jusqu'à 2000 milliards de dollars de dégâts.

Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique et figure parmi les pays les plus actifs sismiquement au monde. L'archipel subit quelque 1500 secousses chaque année.