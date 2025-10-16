  1. Clients Privés
Japon Sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record

ATS

16.10.2025 - 10:18

Sept personnes ont déjà perdu la vie cette année au Japon dans des attaques d’ours, un triste record depuis le début des statistiques officielles. Le ministère de l’Environnement alerte sur une recrudescence inédite de ces incidents.

Cette année, des attaques d’ours ont coûté la vie à sept personnes au Japon. (archives)
Cette année, des attaques d’ours ont coûté la vie à sept personnes au Japon. (archives)
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 10:18

16.10.2025, 10:45

Ce chiffre, comptabilisé sur environ la moitié de l'année budgétaire japonaise entamée en avril, représente «le bilan le plus lourd depuis 2006, année du lancement des statistiques», et dépasse celui de cinq victimes enregistrées pour 2023-24, a indiqué le responsable à l'AFP.

Le décès d'un septuagénaire dont le corps a été retrouvé la semaine dernière en forêt dans la région d'Iwate (nord du pays), avec des marques de griffures, a été imputé à un ours après enquête.

En comptant les cas mortels, au moins 108 personnes ont été blessées jusqu'à présent pour l'année 2025-2026, qui se terminera fin mars 2026, selon le décompte du ministère de l'Environnement.

Ce chiffre est en nette hausse par rapport aux 85 victimes blessés, dont trois sont décédées, enregistrées l'année précédente (achevée en mars 2025), et est à comparer aux 219 de 2023/2024.

De plus en plus d'ours sauvages ont été observés au Japon ces derniers années, jusque dans des zones résidentielles, pour des raisons liées au changement climatique et au déclin de la population dans les régions rurales.

La semaine dernière, un ours adulte haut de 1,4 mètre a pénétré dans un supermarché de Gunma (région au nord de Tokyo), errant entre les rayons et effrayant les clients. L'animal a légèrement blessé un homme septuagénaire et un autre d'une soixantaine d'années, selon les autorités locales.

Le magasin, proche de zones montagneuses, n'avait jamais été confronté à des ours auparavant, a déclaré à l'AFP un responsable de la planification de gestion de la chaîne de supermarchés.

«Grimper sur le présentoir à poisson»

«Il est entré par l'entrée principale et est resté à l'intérieur pendant environ quatre minutes», a-t-il précisé. «Il a failli grimper sur le présentoir à poisson et endommager la vitre. Au rayon fruits et légumes, il a renversé une pile d'avocats et les a piétinés», a-t-il ajouté.

Le gérant du magasin a déclaré aux médias locaux qu'entre 30 et 40 clients se trouvaient à l'intérieur au moment des faits et que l'ours s'est agité en cherchant désespérément la sortie.

Le même jour, un agriculteur de la région d'Iwate a été griffé et mordu par un ours, accompagné de son ourson, juste devant sa maison.

Un touriste espagnol a également été attaqué début octobre par un ours à un arrêt de bus du village de maisons anciennes de Shirakawa-go (centre du Japon), classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Japon compte deux espèces d'ours sur son territoire: les ours noirs d'Asie; et les ours bruns, plus gros, qui vivent sur l'île principale du nord, Hokkaido. Des milliers d'ours sont abattus chaque année dans l'archipel.

