Un ancien chauffeur de taxi a été arrêté mercredi à Tokyo pour une agression sexuelle présumée sur une passagère, filmée à son insu, les médias japonais évoquant cinquante victimes potentielles.

Environ 3000 vidéos et images montrent l'homme en train d'agresser sexuellement une cinquantaine de femmes dans son taxi ou à son domicile. IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

L'année dernière, l'homme de 54 ans aurait «administré des somnifères à une passagère d'une vingtaine d'années, provoquant une perte de conscience», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Tokyo.

Il l'aurait ensuite «conduite jusqu'à son domicile à son insu, avant d'abuser d'elle sexuellement et de filmer la scène», a affirmé la même source.

Le suspect a été arrêté mercredi pour «rapport sexuel non consenti» et «violation de la loi réprimant l'enregistrement des parties sexuelles», a-t-il ajouté sans fournir plus de détails.

Environ 3000 vidéos et images montrant l'homme en train d'agresser sexuellement une cinquantaine de femmes dans son taxi ou à son domicile ont été retrouvées sur son téléphone portable et d'autres appareils, et ce depuis 2008, ont rapporté le quotidien nippon Yomiuri et l'agence de presse Jiji Press.

Le suspect aurait déclaré à la police ne pas se souvenir des faits.

Les médias ont également révélé qu'il avait été arrêté en octobre dernier, soupçonné d'avoir drogué une femme et de lui avoir volé 40'000 yens (environ 230 francs).

Il avait ensuite été relâché avant d'être de nouveau placé en garde à vue en décembre pour une autre agression sexuelle présumée, selon ces mêmes sources.