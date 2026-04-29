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Japon Il aurait fait disparaître sa femme dans l'incinérateur du zoo où il travaille

ATS

29.4.2026 - 21:52

Un homme est interrogé par la police japonaise qui le soupçonne d'avoir tué sa femme et fait disparaître le corps en utilisant l'incinérateur du zoo où il travaille, ont rapporté mercredi les médias locaux.

L'enquête se poursuit et le zoo, fermé depuis le début du mois pour les préparatifs de la saison estivale, a dû reporter sa réouverture, initialement prévue mercredi.
L'enquête se poursuit et le zoo, fermé depuis le début du mois pour les préparatifs de la saison estivale, a dû reporter sa réouverture, initialement prévue mercredi.
IMAGO/VWPics

Keystone-SDA

29.04.2026, 21:52

Cet employé d'une trentaine d'années, en poste au zoo d'Asahiyama sur l'île d'Hokkaido (nord), est entendu dans le cadre d'une audition libre concernant la disparition de sa femme, dont le corps n'a pas encore été retrouvé.

Selon les médias locaux, il a déclaré aux enquêteurs avoir utilisé l'incinérateur de l'établissement, normalement destiné aux déchets et aux carcasses d'animaux, pour brûler le cadavre «pendant quelques heures».

L'enquête se poursuit et le zoo, fermé depuis le début du mois pour les préparatifs de la saison estivale, a dû reporter sa réouverture, initialement prévue mercredi.

«La police mène actuellement des investigations et notre établissement coopérera pleinement», a indiqué le zoo dans un communiqué publié mercredi.

Le parc animalier a précisé qu'il reprendrait ses activités vendredi.

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