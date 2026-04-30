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Tokyo Un homme armé d'un marteau blesse cinq personnes 

ATS

30.4.2026 - 07:51

Un homme armé d'un marteau a blessé cinq personnes à Tokyo, dont un adolescent frappé au visage et trois policiers, avant de prendre la fuite, ont rapporté les médias locaux jeudi. L'attaque a eu lieu mercredi.

Plusieurs policiers se sont précipités sur les lieux, où le suspect les a aspergés d'une substance inconnue avant de prendre la fuite, a indiqué Kyodo. (image d'illustration)
Plusieurs policiers se sont précipités sur les lieux, où le suspect les a aspergés d'une substance inconnue avant de prendre la fuite, a indiqué Kyodo. (image d'illustration)
IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA

30.04.2026, 07:51

Le suspect, âgé de 44 ans, s'en est d'abord pris à deux adolescents près de son domicile dans la municipalité de Fussa, dans la région de la capitale japonaise. L'une des victimes a subi une grave blessure au visage, tandis que l'autre a été légèrement blessée à l'épaule, selon la NHK et Kyodo News.

Plusieurs policiers se sont précipités sur les lieux, où le suspect les a aspergés d'une substance inconnue avant de prendre la fuite, a indiqué Kyodo. Trois agents ont été blessés lors de la confrontation.

La police métropolitaine de Tokyo s'est refusée à tout commentaire auprès de l'AFP.

Les crimes violents sont rares au Japon, pays qui affiche un faible taux d'homicides et certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes au monde.

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