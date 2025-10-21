Un tribunal japonais a condamné mardi un père accusé publiquement de viol par sa fille à une peine de huit ans de prison, une affaire rare au Japon où de nombreuses victimes préfèrent rester anonymes.

Riho Fukuyama (au centre) et son mari Yoshiki Fukuyama (à gauche) s’adressent aux médias aux côtés de leur avocat (à droite), devant le tribunal de district de Toyama, le 21 octobre 2025. Un tribunal japonais a condamné le père de la jeune femme à huit ans de prison, après qu’elle l’a publiquement accusé de viol — une affaire rare au Japon, où de nombreuses victimes préfèrent rester anonymes. AFP

K. D. a été condamné pour avoir violé sa fille Riho en 2016, alors qu'elle était lycéenne.

Tout en reconnaissant les faits, il a maintenu son innocence, arguant que sa fille «était en position de résister».

«Etant donné que la victime continue de souffrir physiquement et mentalement à ce jour (...) les conséquences doivent être considérées comme graves», a rétorqué le juge Toshiaki Umezawa.

«J'ai été soulagée» après avoir entendu le verdict, a déclaré Riho aux journalistes rassemblés devant le tribunal de Toyama, une ville côtière du centre du Japon.

La jeune femme a rendu ses accusations publiques en mars 2024 après l'arrestation de son père.

«Je veux dire au monde entier que la violence sexuelle au sein des familles existe bel et bien. Ne détournez pas le regard des victimes», avait-elle déclaré.

Silence

Dans cette société conservatrice, les victimes de viol se taisent généralement. Les derniers chiffres du gouvernement montrent que, bien que 8% des femmes japonaises aient été victimes de relations sexuelles non consenties, seules un peu plus de 1% d'entre elles ont contacté la police et 55% ont gardé le silence.

Parmi les victimes qui ont choisi de rendre publiques leurs accusations figure la journaliste Shiori Ito, qui a remporté un procès civil historique en 2019 contre un célèbre journaliste de télévision qui l'avait violée.

En 2021, la militaire Rina Gonoi a accusé des camarades soldats d'agression sexuelle et trois d'entre eux ont ensuite été condamnés à des peines avec sursis. Elle a ensuite quitté l'armée.

Les deux femmes ont été félicitées pour leur courage, mais ont également été victimes d'une vague de haine sur Internet, ce qui a contraint notamment Mme Ito à déménager à Londres.

Modeste

Même s'il n'y a pas eu de mouvement #MeToo majeur comme ceux qui ont eu lieu ailleurs dans le monde, des rassemblements modestes contre les violences sexuelles ont vu le jour à travers le Japon après l'acquittement de plusieurs hommes accusés de viols en 2019.

Des changements juridiques ont également contribué à cette évolution. La définition du viol a été élargie en 2017, tandis que l'obligation pour les victimes de prouver la violence ou l'intimidation a été supprimée en 2023.