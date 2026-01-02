Un homme d'une vingtaine d'années s'est entièrement dévêtu vendredi devant l'empereur du Japon et sa famille, qui saluaient le public à l'occasion du nouvel an, ont rapporté des médias nippons.

Drôle de surprise pour l'empereur Naruhito, lors lors des voeux annuels depuis un balcon du palais impérial! KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'homme, qui se trouvait au premier rang lors des voeux annuels que l'empereur Naruhito prononçait depuis un balcon du palais impérial, s'est soudainement mis à nu en poussant des cris perçants, ont indiqué la chaîne privée TBS et d'autres médias.

Après avoir enjambé nu la barrière située devant lui, il a été immédiatement maîtrisé par des agents de la garde impériale et de la police de Tokyo, qui l'ont enveloppé dans une couverture.

Contactée par l'AFP, la garde impériale n'a pu confirmer immédiatement ces informations.

Traditionnels voeux

L'incident s'est produit juste après l'apparition sur le balcon des membres de la famille impériale, dont l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Naruhito s'exprime habituellement chaque 1er janvier devant des milliers de personnes agitant des drapeaux japonais.

Selon les sources proches de l'enquête citées par TBS, le jeune homme aurait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il apparaîtrait nu lors de ces salutations impériales du Nouvel an.

La famille impériale, dont les racines remontent à 2600 ans selon la légende, a formellement renoncé à son droit divin après la capitulation du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne jouit donc d'aucun pouvoir politique.

Mais l'institution demeure un symbole fort dans l'archipel et les membres de la famille impériale japonaise sont généralement respectés par le public – même si certains ont fait la une des tabloïds en raison de présumés différends familiaux.