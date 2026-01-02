  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Japon Un jeune homme s'exhibe nu devant l'empereur!

ATS

2.1.2026 - 11:53

Un homme d'une vingtaine d'années s'est entièrement dévêtu vendredi devant l'empereur du Japon et sa famille, qui saluaient le public à l'occasion du nouvel an, ont rapporté des médias nippons.

Drôle de surprise pour l'empereur Naruhito, lors lors des voeux annuels depuis un balcon du palais impérial!
Drôle de surprise pour l'empereur Naruhito, lors lors des voeux annuels depuis un balcon du palais impérial!
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 11:53

L'homme, qui se trouvait au premier rang lors des voeux annuels que l'empereur Naruhito prononçait depuis un balcon du palais impérial, s'est soudainement mis à nu en poussant des cris perçants, ont indiqué la chaîne privée TBS et d'autres médias.

Après avoir enjambé nu la barrière située devant lui, il a été immédiatement maîtrisé par des agents de la garde impériale et de la police de Tokyo, qui l'ont enveloppé dans une couverture.

Contactée par l'AFP, la garde impériale n'a pu confirmer immédiatement ces informations.

Traditionnels voeux

L'incident s'est produit juste après l'apparition sur le balcon des membres de la famille impériale, dont l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Naruhito s'exprime habituellement chaque 1er janvier devant des milliers de personnes agitant des drapeaux japonais.

Selon les sources proches de l'enquête citées par TBS, le jeune homme aurait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il apparaîtrait nu lors de ces salutations impériales du Nouvel an.

La famille impériale, dont les racines remontent à 2600 ans selon la légende, a formellement renoncé à son droit divin après la capitulation du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne jouit donc d'aucun pouvoir politique.

Mais l'institution demeure un symbole fort dans l'archipel et les membres de la famille impériale japonaise sont généralement respectés par le public – même si certains ont fait la une des tabloïds en raison de présumés différends familiaux.

Les plus lus

La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame
Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV
Crans-Montana sous le choc, devant les caméras du monde entier
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
L'Italie salue la coopération avec la Suisse