Une Japonaise de 75 ans a été arrêtée pour avoir conservé le corps de sa fille dans un congélateur pendant 20 ans, a indiqué la police jeudi.

En se rendant dans la maison, située au nord-est de Tokyo, les enquêteurs ont découvert le corps recroquevillé d'une femme, vêtue d'un T-shirt et de sous-vêtements dans le congélateur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mardi, une femme s'est rendue à la police avec un membre de sa famille pour signaler qu'elle avait conservé un corps dans son congélateur et «qu'il s'agissait de sa fille» née en 1975, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale.

En se rendant dans la maison, située au nord-est de Tokyo, les enquêteurs ont découvert le corps recroquevillé d'une femme, vêtue d'un T-shirt et de sous-vêtements dans le congélateur.

La police a précisé que «le corps était en état de décomposition avancée» et qu'une autopsie allait être réalisée pour déterminer la cause de la mort.

La femme, arrêtée pour suspicion d'abandon de corps, a affirmé aux enquêteurs que l'odeur remplissait la maison et qu'elle avait alors acheté le congélateur pour y placer le corps de sa fille, selon le porte-parole de la police.

Cette femme, qui avait plusieurs enfants, vivait seule depuis la mort de son mari il y a quelques semaines, a indiqué le porte-parole de la police.