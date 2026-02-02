Japon : une jeune Australienne tuée par un télésiège

Tragédie sur les pistesJapon : une jeune Australienne tuée par un télésiège
Basile Mermoud
2.2.2026
Une Australienne est décédée à la suite d'un accident de télésiège dans les Alpes japonaises, ont indiqué lundi les autorités policières nippones.
Agence France-Presse
02.02.2026, 10:25
Basile Mermoud
La femme de 22 ans s'apprêtait à descendre du télésiège vendredi dans une station de ski prisée de la région centrale de Nagano lorsqu'une boucle de son sac à dos s’est coincée, selon l’exploitant des remontées mécaniques locales.
La jeune femme, qui avait accrochée son sac via une sangle pectorale, a alors été entraînée par le télésiège et s’est retrouvée «suspendue» dans les airs, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police régionale de Nagano, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément à l’usage.