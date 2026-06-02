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Japon Une tempête qui se dirige vers Tokyo fait 15 blessés

ATS

2.6.2026 - 14:14

Une violente tempête tropicale qui remonte le long de la côte japonaise et se dirige vers Tokyo a fait 15 blessés, ont indiqué mardi les autorités nippones. Elles ont ordonné l'évacuation de 800'000 personnes, tandis que des centaines d'avions sont cloués au sol.

Un tableau des départs affiche l’annulation d’un vol à destination d’Okinawa après que la tempête tropicale violente Jangmi a entraîné la fermeture de l’aéroport de l’archipel, alors qu’elle se dirigeait vers le Japon continental. La photo a été prise à l’aéroport de Haneda, à Tokyo, le 1er juin 2026, tandis que les compagnies aériennes commençaient à suspendre leurs liaisons dans l’ensemble de la région.
Un tableau des départs affiche l’annulation d’un vol à destination d’Okinawa après que la tempête tropicale violente Jangmi a entraîné la fermeture de l’aéroport de l’archipel, alors qu’elle se dirigeait vers le Japon continental. La photo a été prise à l’aéroport de Haneda, à Tokyo, le 1er juin 2026, tandis que les compagnies aériennes commençaient à suspendre leurs liaisons dans l’ensemble de la région.
Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Keystone-SDA

02.06.2026, 14:14

L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre des vagues de forte amplitude, de possibles glissements de terrain ou inondations alors que Jangmi, premier typhon de la saison à frapper l'archipel, progresse vers le nord-est après avoir frappé l'île subtropicale d'Okinawa lundi.

Elle évolue vers le nord-est en direction de la capitale Tokyo, où les autorités ont mis en garde contre de possibles perturbations sur les transports et la fermeture d'écoles mercredi.

Les autorités ont appelé plus de 800'000 personnes des préfectures de Miyazaki et de Kagoshima, situées dans le sud de l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre principales îles japonaises, à évacuer leur domicile.

À Okinawa, des images diffusées par les médias locaux montraient des pluies torrentielles et des vents violents qui ont notamment abattu un arbre de 10 mètres.

Mardi matin, plus de 30'000 foyers dans la région de Kagoshima et 17'000 autres à Okinawa étaient privés d'électricité, selon les compagnies d'électricité locales.

Jangmi a fait 15 blessés à Okinawa, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

La chaîne de télévision publique NHK a indiqué que ces blessures avaient été causées par des chutes dues au vent et par des projections d'objets sur des voitures.

Rafales de 90km/h

À 16H00 (09h00 Suisse), Jangmi s'approchait de l'extrémité sud de Kyushu avec des rafales maximales de 90 kilomètres par heure, a indiqué l'agence météorologique.

«Pour ceux d'entre vous qui vivent dans des zones susceptibles d'être touchées par la tempête, veuillez prêter une attention particulière aux informations d'évacuation publiées par vos municipalités et pensez à évacuer tôt», a déclaré le porte-parole du gouvernement Minoru Kihara lors d'une conférence de presse.

«Restez vigilants et assurez-vous de prendre des mesures pour protéger votre vie», a-t-il ajouté.

A Tokyo, qui devrait être touché mercredi, les compagnies de transport en commun diffusent des messages prévenant de possibles perturbations. Certaines écoles ont annoncé leur fermeture pour mercredi, craignant que les enfants ne soient pas en sécurité pour leurs trajets.

Les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises, All Nippon Airways (Ana) et Japan Airlines, ont annulé un total combiné de 600 vols prévus de lundi à mercredi.

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