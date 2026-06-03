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Désastre Japon: une tempête tropicale frappe Tokyo, alerte aux inondations

ATS

3.6.2026 - 04:58

L'avancée de la tempête tropicale Jangmi vers Tokyo a incité les autorités japonaises à demander à des centaines de milliers de personnes à évacuer certaines zones.
L'avancée de la tempête tropicale Jangmi vers Tokyo a incité les autorités japonaises à demander à des centaines de milliers de personnes à évacuer certaines zones.
ATS

Une tempête tropicale longeant la côte du Japon depuis lundi progresse mercredi en direction de Tokyo, les autorités mettant en garde contre des inondations dans le sillage de pluies torrentielles et appelant des centaines de milliers de personnes à évacuer.

Keystone-SDA

03.06.2026, 04:58

La tempête Jangmi – classée comme «violente tempête tropicale», un niveau en-dessous de «typhon» – a déjà fait 15 blessés dans le sud du Japon mardi, privé d'électricité des milliers de foyers et cloué au sol des centaines de vols.

Les autorités ont averti du risque de nouvelles perturbations mercredi, avec de possibles retards dans les transports à Tokyo, tandis que certaines écoles de la capitale ont fermé.

Les deux principales compagnies aériennes japonaises, All Nippon Airways et Japan Airlines, ont annulé au total 616 vols – dont 92 vols internationaux – prévus mercredi.

Quelque 370'000 personnes à travers une large bande du pays, allant de l'île de Shikoku (ouest) jusqu'à Tokyo, ont été appelées à évacuer leur domicile, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

A 06h00 mercredi (23h00 en Suisse mardi), aucun nouveau blessé n'avait été signalé, mais six bâtiments ont été partiellement détruits par ce typhon – rétrogradé depuis -, le premier de la saison à toucher l'archipel.

Des pluies torrentielles ont fait gonfler les rivières dans l'ouest et l'est du Japon, y compris dans la région de Tokyo, et l'Agence météorologique japonaise a émis des alertes aux inondations pour plusieurs régions, notamment la préfecture densément peuplée d'Aichi (centre) ainsi qu'à Tokyo.

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