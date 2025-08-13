  1. Clients Privés
«Oubli administratif» JD Vance et un ministre britannique pêchent sans permis

13.8.2025 - 21:04

Le chef de la diplomatie britannique David Lammy s'est dénoncé auprès de l'Agence de l'Environnement après une partie de pêche sans permis avec le vice-président américain JD Vance au Royaume-Uni, a indiqué mercredi le Foreign Office.

Le chef de la diplomatie britannique David Lammy, lors d'une partie de pêche vendredi dernier avec le vice-président américain JD Vance dans le Kent
Keystone-SDA

Cette partie de pêche a lieu vendredi à Chevening House, somptueuse résidence mise à disposition des ministres britanniques des Affaires étrangères dans le Kent (sud-est de Londres), au premier jour des vacances de M. Vance dans le pays.

«Le ministre des Affaires étrangères a écrit à l'Agence de l'Environnement à propos d'un oubli administratif ayant conduit à l'absence des licences nécessaires pour pêcher dans un lac privé dans le cadre d'un engagement diplomatique à Chevening House la semaine dernière», a déclaré un porte-parole du Foreign Office.

Aucun poisson pris

Il a également indiqué que M. Lammy s'était procuré les permis nécessaires après la séance de pêche, pendant laquelle il n'a attrapé aucun poisson, avait révélé le ministre vendredi à la presse.

En Angleterre et au Pays de Galles, toute personne de 13 ans ou plus doit détenir un permis de pêche pour pêcher en eau douce, notamment la carpe, selon les règles en vigueur de l'Agence de l'Environnement.

Après un week-end passé à Chevening House, M. Vance poursuit ses vacances dans la campagne des Cotswolds, dans le sud-est de l'Angleterre, où les habitants ont organisé une fête de «non-bienvenue» pour protester contre sa visite et les perturbations qu'elle a entraînées aux riverains.

