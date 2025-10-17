«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France «Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert

Basile Mermoud

17.10.2025

«Je l'ai ramenée avec moi, je l'ai scotchée, je l'ai tuée. Et puis voilà». Impassible devant les assises de Paris qui la jugent depuis vendredi pour avoir violé, torturé et tué Lola, 12 ans, Dahbia Benkired écoute sans ciller le rappel de ses aveux et le récit insoutenable de ce 14 octobre 2022.

Delphine Daviet, la mère de Lola, arrive à la cour d’assises de Paris pour le procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre de Lola Daviet, le 17 octobre 2025.
Delphine Daviet, la mère de Lola, arrive à la cour d’assises de Paris pour le procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre de Lola Daviet, le 17 octobre 2025.
AFP

Agence France-Presse

17.10.2025, 19:28

Ce crime commis dans l'appartement de sa soeur dans le XIXe arrondissement de Paris, avait déclenché l'effroi de l'opinion et une tempête politique: cette ressortissante algérienne était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

D'emblée, Dahbia Benkired, 27 ans, demande «pardon à toute la famille» de Lola Daviet, dont les parents étaient gardiens de l'immeuble. «C'est horrible ce que j'ai fait».

Après 4 semaines de procès. Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar

Après 4 semaines de procèsLe verdict est tombé pour Cédric Jubillar

Les proches attendront plus que des regrets exprimés d'une voix monocorde, le regard figé dont elle ne se départira guère. A l'heure du verdict le 24 octobre, ils voudront une réponse à l'effroyable énigme à laquelle l'enquête n'a pas répondu: pourquoi?

Les yeux rougis, ils se serrent, s'agrippent par la main, la bouche entrouverte comme pour happer l'air, secoués par les sanglots. Ils sont vêtus d'un T-shirt blanc, avec le dessin d'une enfant souriante, les yeux immenses, cheveux blonds noués en queue de cheval, et cette inscription: «Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits».

Quel mobile?

Le frère de Lola, Thibault, s'adresse à l'accusée: «Au nom de toute la famille», y compris le père, Johan Daviet décédé en 2024, «on voudrait que vous disiez toute la vérité et rien que la vérité, à toute la France et à nous», demande-t-il, sans haine ni colère.

Dahbia Benkired n'a jamais livré de clé sur son mobile. En garde à vue, elle a évoqué sa «haine» après un passe d'ascenseur qui aurait été refusé par la mère de Lola. Il fut aussi question de fantôme, de sorcellerie et de rites sataniques sous influence...

«Je ne peux même pas payer mon loyer». Pour vivre dans le luxe, ce couple sans scrupules dépouillait des seniors

«Je ne peux même pas payer mon loyer»Pour vivre dans le luxe, ce couple sans scrupules dépouillait des seniors

Vendredi, son avocat Alexandre Valois s'efforce d'imaginer un déclencheur possible de sa rage meurtrière: un message dégradant que venait d'envoyer l'homme avec qui elle entretenait une relation.

Elle affirme qu'elle se prostituait, à l'instigation, notamment, dit-elle, de ce petit ami, un dealer dont elle consommait le cannabis - «vingt joints par jour». Après un arrêt, elle avait recommencé à fumer massivement la semaine avant le crime, assure-t-elle.

Froideur et manipulation

Sauf que rien n'accrédite une telle activité de prostitution, vient dire un enquêteur: aucun client, aucune trace électronique. Pas de cannabis découvert lors de l'interpellation non plus, même si des témoignages la décrivent comme une importante consommatrice.

Ce policier expérimenté se souvient de sa stupéfaction devant le contraste entre l'horreur des faits et la froideur de Benkired après son arrestation. Il rappelle qu'elle a beaucoup menti: ainsi, ce viol imaginaire dont elle disait avoir été victime la veille du crime.

Tout en relevant l'absence de «pathologie psychiatrique majeure», les experts ont relevé durant l'enquête les «conduites manipulatoires» de cette femme, filmée en cet après-midi d'automne dans le hall d'entrée, chargée d'une imposante malle où elle avait mis le corps de Lola, abordée une heure et demie plus tôt.

Actu et dicton du jour. Des millions de dollars par mois: comment les taxes de Trump pèsent sur la Suisse

Actu et dicton du jourDes millions de dollars par mois: comment les taxes de Trump pèsent sur la Suisse

Entretemps, Dahbia Benkired a contraint l'adolescente terrorisée à la suivre dans l'appartement, l'a violée, l'a torturée. Elle lui a entièrement entouré le visage d'adhésif. Pendant que l'enfant s'asphyxiait, Dahbia Benkired a mis de la musique et fermé la porte pour couvrir les bruits de l'agonie, avait-elle raconté aux enquêteurs.

Quand sont diffusées les images du corps supplicié, la mère et le frère de Lola sortent; toujours pas de réaction physique notable chez Dahbia Benkired qui avait auparavant dressé pour la cour une chronologie de vie confuse, incohérente parfois, et décrit une jeunesse déstructurée au sein d'une famille dysfonctionnelle, entre Algérie et région parisienne.

Elle évoque des violences sexuelles dont elle aurait été victime, commises par un voisin à 14 ans ou «des hommes qui venaient chez ses tantes» en Algérie, avant son retour en France en 2013. Elle évoque aussi la violence d'un père.

«Que la justice soit rendue pour ma fille»

Quand elle n'entend ou ne comprend pas, elle fait répéter. Sa soeur l'a décrite comme la «mauvaise graine» de la famille. «C'est quoi +mauvaise graine+?». Et qu'est-ce que cette vie d'"errance" évoquée par le président à propos de l'absence de domicile fixe, d'emploi stable ?

Martigny. Un dealer écope de 5 ans de prison pour trafic de drogue

MartignyUn dealer écope de 5 ans de prison pour trafic de drogue

Avant le procès, quelques militants identitaires se sont rassemblés devant le Palais de justice. D'autres ont tagué un trottoir proche d'un slogan anti-immigration.

Dès 2022, la famille de l'adolescente avait réclamé qu'on n'utilise pas son nom. Vendredi, Delphine Daviet a juste dit: «J'attends que la justice soit faite», qu'elle «soit rendue pour ma fille Lola».

Les plus lus

«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»
6-2 : Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !
La paralysie budgétaire menace l'arsenal nucléaire américain
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Nick Kyrgios enfonce le clou : «Cette histoire pue à plein nez»