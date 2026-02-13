«Je n'ai pas peur des germes: j'ai sniffé de la coke sur des sièges de toilettes»

Le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. a parlé de manière étonnamment ouverte de son ancienne dépendance aux drogues dans un podcast. Pour lui, la participation quotidienne à des réunions sur la dépendance pendant la pandémie a été décisive pour son abstinence, qui dure aujourd'hui depuis 40 ans.

Le ministre américain de la santé Kennedy a parlé de sa toxicomanie dans un podcast. Evan Vucci/AP/dpa

Samuel Walder Samuel Walder

Même de nombreux détracteurs ne s'attendaient pas à une telle franchise: Le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. a donné dans un podcast avec le YouTuber Theo Von des aperçus étonnamment détaillés de son ancienne dépendance aux drogues et a choisi des mots drastiques.

Invité dans le podcast «This Past Weekend» ("Ce dernier week-end"), dont l'épisode est sorti jeudi, Kennedy a confirmé que lui et Von se connaissaient «par des réunions». Tous deux auraient suivi ensemble une cure de désintoxication.

Réunions quotidiennes salvatrices

Depuis plus de 40 ans, le neveu de l'ancien président américain John F. Kennedy vit dans l'abstinence. Il considère que la pierre angulaire de sa sobriété durable est sa participation systématique à des réunions quotidiennes avec d'autres personnes dépendantes.

HHS Secretary RFK Jr:



“I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/aqKZTEujXk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 12, 2026

Il s'est particulièrement attaché à ce rituel pendant la pandémie de Corona. «C'est l'une des choses que nous avons continué à faire chaque jour pendant Covid: les réunions en direct», a déclaré Kennedy. «Nous avons déménagé de la banque. Nous étions une quinzaine à quitter la banque et nous avons déménagé au Palisades Playhouse, à Los Angeles, qui a maintenant brûlé pendant l'incendie. (...) C'était une sorte de groupe de pirates. Et j'ai dit que je me fichais de ce qui se passait. J'allais à une réunion tous les jours».

Et puis cette phrase qui fait bondir: «J'ai dit que je n'avais pas peur des germes, vous savez, j'avais l'habitude de sniffer de la cocaïne sur les sièges des toilettes, et je sais que cette maladie va me tuer si je ne fais rien pour la combattre, si je ne me fais pas soigner. Ce qui signifie pour moi aller aux réunions tous les jours. C'est tout simplement mauvais pour ma vie. Pour moi, c'était donc une question de survie».

Ne pas avoir peur du Covid

«Je n'ai donc pas eu peur d'être infecté par le coronavirus», a expliqué Kennedy, considéré comme un critique sévère des mesures Corona du gouvernement Biden. Pour lui, les choses étaient claires: le plus grand danger résidait dans une rechute dans son addiction aux drogues et pas dans une contamination par le Covid.

Kennedy n'a jamais fait mystère de son passé de toxicomane. En 1983, il a été arrêté pour possession d'héroïne. Un an plus tard, il entamait sa cure de désintoxication: le début d'une nouvelle vie. Les rencontres avec d'autres personnes dépendantes ont été l'élixir qui «nous a tous maintenus abstinents».