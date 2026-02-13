«Je n'ai pas peur des germes: j'ai sniffé de la coke sur des sièges de toilettes»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kennedy Jr. cash «Je n'ai pas peur des germes: j'ai sniffé de la coke sur des sièges de toilettes»

Samuel Walder

13.2.2026

Le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. a parlé de manière étonnamment ouverte de son ancienne dépendance aux drogues dans un podcast. Pour lui, la participation quotidienne à des réunions sur la dépendance pendant la pandémie a été décisive pour son abstinence, qui dure aujourd'hui depuis 40 ans.

Le ministre américain de la santé Kennedy a parlé de sa toxicomanie dans un podcast.
Le ministre américain de la santé Kennedy a parlé de sa toxicomanie dans un podcast.
Evan Vucci/AP/dpa

Samuel Walder

13.02.2026, 10:28

13.02.2026, 11:47

Même de nombreux détracteurs ne s'attendaient pas à une telle franchise: Le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. a donné dans un podcast avec le YouTuber Theo Von des aperçus étonnamment détaillés de son ancienne dépendance aux drogues et a choisi des mots drastiques.

Invité dans le podcast «This Past Weekend» ("Ce dernier week-end"), dont l'épisode est sorti jeudi, Kennedy a confirmé que lui et Von se connaissaient «par des réunions». Tous deux auraient suivi ensemble une cure de désintoxication.

Réunions quotidiennes salvatrices

Depuis plus de 40 ans, le neveu de l'ancien président américain John F. Kennedy vit dans l'abstinence. Il considère que la pierre angulaire de sa sobriété durable est sa participation systématique à des réunions quotidiennes avec d'autres personnes dépendantes.

Il s'est particulièrement attaché à ce rituel pendant la pandémie de Corona. «C'est l'une des choses que nous avons continué à faire chaque jour pendant Covid: les réunions en direct», a déclaré Kennedy. «Nous avons déménagé de la banque. Nous étions une quinzaine à quitter la banque et nous avons déménagé au Palisades Playhouse, à Los Angeles, qui a maintenant brûlé pendant l'incendie. (...) C'était une sorte de groupe de pirates. Et j'ai dit que je me fichais de ce qui se passait. J'allais à une réunion tous les jours».

Et puis cette phrase qui fait bondir: «J'ai dit que je n'avais pas peur des germes, vous savez, j'avais l'habitude de sniffer de la cocaïne sur les sièges des toilettes, et je sais que cette maladie va me tuer si je ne fais rien pour la combattre, si je ne me fais pas soigner. Ce qui signifie pour moi aller aux réunions tous les jours. C'est tout simplement mauvais pour ma vie. Pour moi, c'était donc une question de survie».

Ne pas avoir peur du Covid

«Je n'ai donc pas eu peur d'être infecté par le coronavirus», a expliqué Kennedy, considéré comme un critique sévère des mesures Corona du gouvernement Biden. Pour lui, les choses étaient claires: le plus grand danger résidait dans une rechute dans son addiction aux drogues et pas dans une contamination par le Covid.

Kennedy n'a jamais fait mystère de son passé de toxicomane. En 1983, il a été arrêté pour possession d'héroïne. Un an plus tard, il entamait sa cure de désintoxication: le début d'une nouvelle vie. Les rencontres avec d'autres personnes dépendantes ont été l'élixir qui «nous a tous maintenus abstinents».

Les plus lus

À Bormio, un calme olympien qui dévoile le revers de la médaille
Lucie Bernardoni accusée de maltraitance par sa fille de 15 ans
Une chute terrifiante et une heure plus tard… l’or olympique !
«Il y a plus de femmes que d'hommes et elles veulent toutes se marier»
«Je n'ai pas peur des germes: j'ai sniffé de la coke sur des sièges de toilettes»
«Salut, je suis Annika et mon rêve olympique m’a été arraché à cause de mon sexe»