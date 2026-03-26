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Décès de Lionel Jospin «Je ne crois pas que tu aurais apprécié cette brutalité sectaire» - Mélenchon se lamente

Gregoire Galley

26.3.2026

Jean-Luc Mélenchon s'est plaint de ne pas être invité jeudi matin à l'hommage national rendu à Lionel Jospin aux Invalides, avant de faire machine arrière et de reconnaître ensuite qu'il avait bien été convié.

Jean-Luc Mélenchon s'est plaint de ne pas être invité jeudi matin à l'hommage national rendu à Lionel Jospin aux Invalide.
Jean-Luc Mélenchon s'est plaint de ne pas être invité jeudi matin à l'hommage national rendu à Lionel Jospin aux Invalide.
ats

Agence France-Presse

26.03.2026, 11:00

«Cher Lionel, j'ai été triste d'apprendre qu’on te rendrait hommage aux Invalides et que je n'y étais pas invité. Quels que soient les désaccords que tu as eus avec moi, je ne crois pas que tu aurais apprécié cette brutalité sectaire», écrit le leader de La France insoumise (LFI) sur son blog.

Interrogé par l'AFP, l'Elysée a affirmé que Jean-Luc Mélenchon a été invité au titre d'ancien membre du gouvernement Jospin puisqu'il avait été ministre délégué à l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002. Même réponse chez les proches de l'ancien Premier ministre socialiste.

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«Salut Lionel»

Un peu plus tard, M. Mélenchon a indiqué sur X avoir «reçu de l’Elysée une invitation par SMS» mais qu'il ne pourrait être présent à Paris. Son entourage a ensuite indiqué à l'AFP que l'invitation a bien été envoyée mercredi soir mais à une adresse email qui n'est plus utilisée.

Dans sa note de blog «salut Lionel», Jean-Luc Mélenchon rend hommage à celui qui, «dans un monde alors ultralibéral, a donné à la France le gouvernement le plus à gauche du monde».

«Je conserve ton exigence de raisonnement et de rigueur dans la construction intellectuelle. Je maudis le jour où tu as été éliminé dès le premier tour de manière si injuste. Tu aurais changé l’histoire de France, en mieux, en grand», ajoute-t-il.

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