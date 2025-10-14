«Je ne me laisse pas faire» - Un restaurant populaire ferme ses portes

Pendant dix ans, le restaurant Maiengrün a été un célèbre lieu de rencontre. Aujourd’hui, cet endroit très apprécié est à l'arrêt. Après un conflit avec la commune de Hägglingen, Roland Lämmli a vendu son restaurant. La raison : un parking et une fierté blessée.

Le restaurant Maiengrün à Hägglingen a fermé ses portes. Google Maps

Ce qui était autrefois considéré comme un paradis gastronomique pour les randonneurs, les familles et les cyclistes a mis la clé sous la porte : le restaurant Maiengrün, destination d'excursion très appréciée, a fermé ses portes depuis plus de deux mois. Et ce n'est pas par manque de clients - mais à cause d'un différend avec la commune de Hägglingen, rapporte l «Aargauer Zeitung».

Le message affiché sur le panneau devant l’enseigne fait déjà dresser l'oreille : «Fermé ! Parce que nous ne nous laisserons pas faire n'importe quoi». Une annonce qui résonne fort loin à la ronde. Le restaurateur Roland Lämmli déclare à l' «Aargauer Zeitung» : «Je ne vais plus ouvrir le restaurant, je vais le vendre».

Dix ans de passion, une fin abrupte

Un coup de tonnerre, car Lämmli s'est constitué une fidèle clientèle d'habitués au cours des dix dernières années. En 2015, il a repris le restaurant sur la montagne locale de Häggling, d'abord comme tenancier, puis comme propriétaire depuis 2019. Mais maintenant, c'est fini.

La raison : un conflit latent autour d'un parking pour camping-cars que Lämmli avait aménagé pendant la pandémie de Covid-19 juste devant le restaurant et proche de la célèbre tour de Maiengrün.

Le président de la commune Franz Schaad souligne dans l’«Aargauer Zeitung» : «Nous avons demandé à plusieurs reprises à Roland Lämmli de libérer à nouveau le parking pour les visiteurs de la tour. Il existe une servitude». Mais au lieu de céder, la dispute a continué. Les fronts se sont durcis et l'affaire a atterri devant le juge de paix. Pour Lämmli, c'est apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Retraite

«Je ne me laisse pas faire», déclare le restaurateur. Bien qu'il ait voulu continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite, il tire maintenant un trait. Les derniers banquets ont encore eu lieu récemment, puis ce fut définitivement terminé. «J'ai atteint l'âge de la retraite la semaine dernière, c'est pourquoi j'arrête maintenant et je vends la propriété», dit-il.

Lämmli ne s'est pas seulement distingué dans le domaine culinaire : il a également rénové de sa propre initiative l'aire de jeux devant le restaurant. Avec des soutiens régionaux, il a transformé le terrain délabré en un lieu où l'on peut se détendre, un autre exemple de son engagement loin des fourneaux.

Que va-t-il se passer maintenant ? Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il adviendra de cette auberge riche en traditions. Lämmli confirme : «Il y a quelques personnes intéressées». Mais on ne sait pas encore si le Maiengrün continuera à être géré comme un restaurant.