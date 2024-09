Dans une caserne de pompiers de Pennsylvanie, Joe Biden n'étonne pas seulement un partisan de Trump, mais aussi un public plus large: l'homme de 82 ans se moque de lui-même comme jamais.

Applaudissements pour l'autodérision : Biden a les rieurs de son côté.

C'est un événement très mélancolique au cours duquel Joe Biden s'est montré étonnamment léger.

Après tout, l'encore président participait mercredi à une manifestation de commémoration des attentats du 11 septembre - et visitait une caserne de pompiers près de Shanksville, en Pennsylvanie. C'est là que les passagers avaient fait en sorte que les pirates de l'air du vol United 93 ne s'écrasent pas sur un bâtiment, mais dans un champ.

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis.

Auparavant, Joe Biden avait participé avec sa vice-présidente Kamala Harris, tout comme Donald Trump et James David Vance, à une cérémonie solennelle du 11 septembre à New York: Quelques heures seulement après le duel télévisé, Harris et Trump se sont à nouveau serré la main, après s'être rencontrés personnellement pour la toute première fois lors du débat.

«Oui, mec, je sais. Je suis un vieux con»

Le rendez-vous en Pennsylvanie a été nettement plus décontracté que celui de New York: Joe Biden a enfilé une casquette de baseball des pompiers locaux. Il y avait surtout des enfants dans la salle, mais aussi un barbu âgé avec des bretelles à tête de mort et une casquette Trump sur la tête. Le président n'a pas voulu en rester là.

Visages graves le 11 septembre à New York. De gauche à droite : Kamala Harris, Joe Biden, Michael Bloomberg, Donald Trump et J. D. Vance. Keystone

«Collègue Trump, je te donne ma casquette de président avec le sceau présidentiel dessus», offre Biden. «Allez-vous la signer?», demande le fan de Trump. «Oh, bien sûr que je vais la signer», répond Biden. «Huh, vous vous souvenez de votre nom?», le taquine alors son interlocuteur.

Ambiance décontractée en Pennsylvanie : Biden vante sa casquette comme monnaie d'échange.

Le président réplique aussitôt : «Je ne me souviens pas de mon nom, je suis lent». Son adversaire renchérit: «Tu es un vieux pet». Biden : «Oui, mec, je sais. Je suis un vieux con». Son adversaire est obligé de rire. Biden enchaîne: «Je savais que tu étais au courant». «Quoi ?» «Sur le fait de vieillir». «Oh oui, je sais», rétorque alors son interlocuteur, obligé d'abonder dans le sens du président.

«Ouais, ouais, maintenant je suis fier de toi, vieux pet»

Biden appose son autographe sur la casquette et la remet à l'homme. «J'ai besoin de cette casquette», demande-t-il en retour, désignant le couvre-chef aux couleurs de Donald Trump. «Vous voulez mon autographe ?», demande l'homme. «Diable, non», répond Biden en faisant les gros yeux sous les rires de l'assistance.

"J'ai besoin de ce chapeau" : Biden fait comme autrefois Arnold Schwarzenegger dans "Terminator 2".

«Allez», dit son partenaire. «Je n'irai pas jusque-là», rétorque le démocrate - et il pose la «Trumpcap» par-dessus sa casquette. Les enfants qui hurlent ne sont pas les seuls à applaudir - le fan de Trump applaudit également, tandis que Biden sourit largement à la caméra.

«Yeah, yeah, maintenant je suis fier de toi, vieux pet», dit l'homme au président, et les deux se serrent la main. Et l'humoriste Biden ? En rajoute une couche. «Et n'oubliez pas: ne mangez pas de chats ni de chiens».

Le nouveau copain du président en rajoute également: «Hé, vous êtes bon, vous devez essayer de les faire cuire». Biden conclut sèchement : «J'espère que vous aimez la pizza».