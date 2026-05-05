La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, après l'évocation à l'antenne de CNews par l'animateur Pascal Praud d'une fausse une de Closer où elle figurait aux côtés de l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem.

Sur @CNEWS, Pascal Praud relaie en direct une fausse “une” de Closer générée par IA, sans la moindre vérification préalable.



Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. Je saisis l’Arcom immédiatement. pic.twitter.com/0Iq6WzJIE2 — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) May 4, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Sur @CNEWS, Pascal Praud relaie en direct une fausse ‹une› de Closer générée par IA, sans la moindre vérification préalable. Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. Je saisis l'Arcom immédiatement», a écrit lundi soir Mme Braun-Pivet sur X.

En réponse à ce message, également sur X, Pascal Praud a affirmé que Mme Braun-Pivet avait «raison». «Mea culpa. J'ai rectifié en direct quelques minutes plus tard pour préciser que cette fausse Une de Closer était le fait de l'intelligence artificielle», a-t-il écrit.

Dans la séquence pointée du doigt par la présidente de l'Assemblée, lundi matin, l'animateur vedette diffuse à l'antenne une fausse une de Closer, montrant Mme Braun-Pivet et l'ancienne ministre de l'Education socialiste Najat Vallaud-Belkacem, vêtues toutes les deux d'une veste et d'un pantalon en jean.

«Regardez les images, je ne ressemble pas à ça», s'offusque Mme Braun-Pivet. «Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors, dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier», assène-t-elle.

Mme Braun-Pivet et Najat Vallaud-Belkacem ont été photographiées ensemble mercredi, en marge de la projection du film «Woman», de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, selon l'entourage de la présidente. Mme Braun-Pivet était vêtue d'un tailleur pantalon, selon cette source.