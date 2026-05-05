  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tombés dans le panneau de l'IA «Je ne ressemble pas à ça !» - CNews et Pascal Praud dans la tourmente

Clara Francey

5.5.2026

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, après l'évocation à l'antenne de CNews par l'animateur Pascal Praud d'une fausse une de Closer où elle figurait aux côtés de l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem.

Agence France-Presse

05.05.2026, 11:12

«Sur @CNEWS, Pascal Praud relaie en direct une fausse ‹une› de Closer générée par IA, sans la moindre vérification préalable. Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. Je saisis l'Arcom immédiatement», a écrit lundi soir Mme Braun-Pivet sur X.

En réponse à ce message, également sur X, Pascal Praud a affirmé que Mme Braun-Pivet avait «raison». «Mea culpa. J'ai rectifié en direct quelques minutes plus tard pour préciser que cette fausse Une de Closer était le fait de l'intelligence artificielle», a-t-il écrit.

Dans la séquence pointée du doigt par la présidente de l'Assemblée, lundi matin, l'animateur vedette diffuse à l'antenne une fausse une de Closer, montrant Mme Braun-Pivet et l'ancienne ministre de l'Education socialiste Najat Vallaud-Belkacem, vêtues toutes les deux d'une veste et d'un pantalon en jean.

«Regardez les images, je ne ressemble pas à ça», s'offusque Mme Braun-Pivet. «Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors, dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier», assène-t-elle.

Mme Braun-Pivet et Najat Vallaud-Belkacem ont été photographiées ensemble mercredi, en marge de la projection du film «Woman», de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, selon l'entourage de la présidente. Mme Braun-Pivet était vêtue d'un tailleur pantalon, selon cette source.

Les plus lus

«Les derniers mystères» sur les maladies de quatre présidents de la Ve République dévoilés
Hegseth fait le grand ménage et introduit sa femme au Pentagone !
Dans cet archipel paradisiaque, le VIH se propage «comme une traînée de poudre»
«Ventre mou» et «jambes poteaux»: Camille Cerf ne cache rien
«Beaucoup en Europe nous regardaient comme des bêtes étranges»
Mieux vaut ne pas se rendre dans ces pays cet été