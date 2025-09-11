«Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé» - Face à Trump, ils craignent le pire

Chaque semaine, Francisco Arriaga organise un dîner dans le sous-sol de son église de Chicago, mais il ne dresse plus beaucoup de tables en ce moment, les fidèles se faisant rares par crainte d'arrestations massives d'immigrés.

Donald Trump envisage de lancer une offensive d'envergure de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Chicago. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Tout le monde a peur, pas seulement ceux en situation irrégulière», constate auprès de l'AFP ce directeur musical de l'église catholique St Paul, située dans le quartier latino de Pilsen. «En temps normal, j'aurais le double de tables prêtes, mais seulement trois personnes sont venues la dernière fois», poursuit-il.

Sur Cermak Road, l'artère principale du quartier du sud-ouest de Chicago, commerces et restaurants ont vu la fréquentation plonger ces dernières semaines. Les habitants craignent une offensive d'envergure de la police fédérale de l'immigration (ICE) annoncée par l'administration Trump et s'inquiètent de la menace du président républicain d'envoyer des troupes fédérales dans la troisième plus grande ville du pays - comme il l'a fait avant à Los Angeles et Washington.

«Si les gens pensent que ça s'arrêtera aux migrants», en fait «ça permettra au régime de Trump de normaliser» la situation «et n'importe qui pourra être le prochain», avertit Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal de Chicago.

Près d'un habitant de Chicago sur trois - 800.000 sur 2,7 millions - s'identifie comme latino, selon le recensement de 2020, et les estimations évaluent à environ 150.000 les personnes en situation irrégulière.

«Jamais confronté à ça»

Les frères Ruiz, Eric et Jessie, 45 et 50 ans, habitent le quartier de Pilsen depuis leur enfance. Comme leur père, ils sont citoyens américains. Malgré tout, ils craignent les arrestations arbitraires.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration une priorité de son second mandat, les témoignages de telles arrestations, visant parfois des immigrés de très longue date aux Etats-Unis, certains envoyés dans des centres de rétention aux conditions invivables, se sont multipliés. «C'est en permanence dans un coin de ma tête. Je m'inquiète pour mon père septuagénaire», lâche Eric.

«On a grandi ici et on n'a jamais été confronté à ça», reprend Jessie, qui s'attend à une vive réaction en cas d'offensive anti-immigration. «La ville ne va pas apprécier les descentes d'ICE, et ça sera utilisé comme prétexte pour envoyer la Garde nationale» par Donald Trump, prédit-il.

Chanteur de cabaret, Mike Oboza, a récemment été témoin d'une arrestation par la police fédérale de l'immigration dans le quartier. Il en reste fortement secoué. «Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé, raconte-t-il. Je ne sais pas si ni quand je serai capable de chanter à nouveau.» Robert Pape, professeur de sciences politiques à l'université de Chicago, s'inquiète que la métropole du nord du pays se transforme en «poudrière».

«Pour ceux trop apeurés pour sortir»

Parce qu'une intervention militaire pourrait être reçue avec violence, il insiste sur «un message de non-violence». «Les gens n'aiment pas la criminalité, mais ils aiment encore moins les occupations militaires, et ils n'apprécieront certainement pas un Etat policier si ça dure des mois et des mois», prévient l'universitaire.

Pour le moment, les résidents du quartier s'efforcent d'aller de l'avant et, certains, de porter la voix de ceux qui se claquemurent chez eux et limitent leurs déplacements.

Comme Vanessa Escobar, étudiante de 18 ans à l'université Roosevelt, venue manifester contre ICE lundi soir dans le centre de Chicago, à une dizaine de kilomètres de Pilsen.

«Je suis américano-mexicaine et c'est important pour ma communauté de se faire entendre. Je suis ici pour ceux qui sont trop apeurés pour sortir, revendique-t-elle. Ce que Trump est en train de faire est effrayant.»

Au milieu du marasme, une nouvelle réjouissante : «el grito» (le cri), temps fort de la fête de l'indépendance mexicaine, un temps reporté en raison de l'intensification des opérations de la police de l'immigration, est finalement reprogrammé. Il doit avoir lieu à l'église St Paul la semaine prochaine, au lieu d'un parc du centre.