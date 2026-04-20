Le président du Rassemblement national Jordan Bardella n’a «pas l’entreprise honteuse» mais ne vient pas «pour une audition», a-t-il déclaré lundi à son arrivée à un déjeuner très commenté avec le Medef.

Jordan Bardella s’est exprimé devant le Medef. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je ne suis pas en audition à l'école. J'attends aussi de la part du Medef des propositions concrètes pour le redressement de l'entreprise française», a indiqué le chef du RN avant de rencontrer le bureau exécutif de l’organisation patronale.

Le déjeuner, dans le cadre d'une série d'entretiens du Medef avec les leaders des principaux partis politiques, intervient quelques jours après un dîner entre Marine Le Pen et plusieurs chefs d'entreprise du CAC 40.

Interrogé sur un tournant libéral du RN, M. Bardella a répondu croire «dans la liberté d'entreprendre». «Je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse (...) Le redressement de l'économie française et le pouvoir d'achat de la France du travail va être au cœur du futur projet présidentiel», a-t-il ajouté.

Dans une lettre adressée aux chefs d’entreprise et publiée sur X lundi matin, Jordan Bardella et la cheffe des députés RN Marine Le Pen ont annoncé «élaborer un grand projet d’ordonnance de simplification» pour le début d’un éventuel mandat présidentiel en 2027. Il vise à «lever les verrous normatifs qui freinent le développement économique de la France», notamment des «contraintes juridiques et administratives» émanant notamment de textes de loi européens.

Dans cette missive, les dirigeants du RN indiquent confier à trois cadres du parti, dont le député de Moselle Alexandre Loubet, également présent au déjeuner avec le Medef, de «rencontrer les principales fédérations professionnelles françaises ainsi que les organisations représentant le monde économique».