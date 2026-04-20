  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bardella devant le Medef «Je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse»

Gregoire Galley

20.4.2026

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella n’a «pas l’entreprise honteuse» mais ne vient pas «pour une audition», a-t-il déclaré lundi à son arrivée à un déjeuner très commenté avec le Medef.

Jordan Bardella s’est exprimé devant le Medef.
Jordan Bardella s’est exprimé devant le Medef.
ats

Agence France-Presse

20.04.2026, 13:22

«Je ne suis pas en audition à l'école. J'attends aussi de la part du Medef des propositions concrètes pour le redressement de l'entreprise française», a indiqué le chef du RN avant de rencontrer le bureau exécutif de l’organisation patronale.

Le déjeuner, dans le cadre d'une série d'entretiens du Medef avec les leaders des principaux partis politiques, intervient quelques jours après un dîner entre Marine Le Pen et plusieurs chefs d'entreprise du CAC 40.

Interrogé sur un tournant libéral du RN, M. Bardella a répondu croire «dans la liberté d'entreprendre». «Je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse (...) Le redressement de l'économie française et le pouvoir d'achat de la France du travail va être au cœur du futur projet présidentiel», a-t-il ajouté.

Dans une lettre adressée aux chefs d’entreprise et publiée sur X lundi matin, Jordan Bardella et la cheffe des députés RN Marine Le Pen ont annoncé «élaborer un grand projet d’ordonnance de simplification» pour le début d’un éventuel mandat présidentiel en 2027. Il vise à «lever les verrous normatifs qui freinent le développement économique de la France», notamment des «contraintes juridiques et administratives» émanant notamment de textes de loi européens.

Dans cette missive, les dirigeants du RN indiquent confier à trois cadres du parti, dont le député de Moselle Alexandre Loubet, également présent au déjeuner avec le Medef, de «rencontrer les principales fédérations professionnelles françaises ainsi que les organisations représentant le monde économique».

Avec Maria Carolina de Bourbon. Bardella a-t-il trouvé sa princesse ou un bon coup de pub pour l'Elysée ?

Avec Maria Carolina de BourbonBardella a-t-il trouvé sa princesse ou un bon coup de pub pour l'Elysée ?

Les plus lus

Huit enfants abattus par leur père en Louisiane: on en sait plus sur le drame
Accidents mortels : le système Autopilot de Tesla au coeur d’une vive polémique !
Du jus de pomme à la place de vinaigre balsamique
Semi-marathon : le record du monde pulvérisé par un... robot !
Le père d'Amy Winehouse perd son procès contre deux amies de la chanteuse
L'hommage poignant de Shana Chasman à sa mère Nadia Farès