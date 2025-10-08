La légende de la musique country Dolly Parton s'est fendue d'une vidéo sur Instagram mercredi pour prouver qu'elle n'était «pas encore morte», et rassurer ses fans après que sa soeur a invité la veille à prier pour elle.

"Est-ce j'ai l'air malade, selon vous ? Je travaille dur ici", a lancé la star du folk Dolly Parton, ici prise en 2022. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Âgée de 79 ans, la chanteuse américaine a récemment annulé six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas, en les reportant à septembre 2026.

Une décision qui a généré des rumeurs sur son état de santé, qu'elle a souhaité faire taire en publiant une vidéo la montrant au travail, souriante et bien maquillée, en train de tourner des publicités devant un écran vert.

«Est-ce j'ai l'air malade, selon vous? Je travaille dur ici», lance-t-elle dans cette vidéo où elle écrit en légende: «Je ne suis pas encore morte!».

«Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, alors je me suis dit que si vous l'entendiez de moi en personne, vous sauriez que je vais bien», a-t-elle ajouté. «Je ne pense pas que Dieu en ait fini avec moi, et je n'ai pas fini de travailler.»

Mardi, sa soeur Freida Parton avait aggravé les craintes des fans en appelant à prier pour elle.

«Je crois vraiment au pouvoir de la prière et j'ai été amenée à demander à tous ceux qui l'aiment dans le monde d'être des guerriers de la prière et de prier avec moi», avait-elle déclaré sur Facebook, confiant avoir «passé toute la nuit à prier pour (s)a soeur».

Tout en reconnaissant quelques problèmes de santé, Dolly Parton a préféré s'amuser de l'émotion suscitée par ce message, que certains ont interprété comme le signe d'un décès imminent.

«J'apprécie vos prières, parce que je suis une personne de foi, (...), mais je veux que vous sachiez que je vais bien», a-t-elle insisté.

Jolene

L'interprète de «Jolene» a expliqué avoir quelque peu négligé sa santé après la mort de son mari, et devoir maintenant traiter ces problèmes.

«Rien de grave. Mais j'ai dû annuler certaines choses pour pouvoir rester plus proche de chez moi», a-t-elle résumé.

Outre ses concerts à Las Vegas, l'artiste a également annulé sa participation à la cérémonie des Oscars d'honneur, où elle devait chanter le 17 novembre, selon plusieurs médias américains.

Dolly Parton est devenue une immense star dans les années 1970, avec des singles comme «Coat of Many Colors», suivis de succès tels que «I Will Always Love You», repris par Whitney Houston, et «9 to 5.»