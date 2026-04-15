«J'ai cru que je ne sortirais pas vivante des toilettes»

Deux jeunes gens se rencontrent à Bâle et atterrissent ensemble dans des toilettes publiques. Ils décrivent ce qui s'y est passé de manière totalement différente. Le tribunal doit maintenant décider quelle version il va croire.

Un viol aurait eu lieu dans ces toilettes publiques pour femmes du parc Horburg à Bâle en novembre 2023. blue News

Dominik Müller Dominik Müller

Deux jeunes gens se rencontrent en ligne. Ils se donnent rendez-vous le 24 novembre 2023 pour une promenade à Bâle. Le soir même, ils ont des rapports sexuels non protégés dans des toilettes publiques du parc Horburg à Kleinbasel. Jusque-là, rien de contestable. En revanche, le tribunal pénal de Bâle-Ville s'est penché mardi sur la manière dont cela s'est passé.

L'accusé, âgé de 18 ans à l'époque, parle de rapports sexuels consentis, la victime, d'à peine un an sa cadette, de viol. Il n'y a pas de témoins et peu de traces objectives. C'est parole contre parole. C'est un problème central du droit pénal: deux personnes décrivent la même soirée de manière totalement différente. Comment un tribunal parvient-il à une conviction lorsque deux versions se contredisent ?

L'accusation dresse le tableau d'une agression violente. Le suspect aurait entraîné la jeune femme dans des toilettes pour dames, l'aurait plaquée contre le mur, l'aurait déshabillée contre sa volonté et l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles malgré sa résistance. Il aurait alors eu recours à la violence physique, lui aurait frappé la tête contre le mur et l'aurait empêchée de s'enfuir.

«Nous le voulions tous les deux»

L'accusé nie tout cela. Il décrit une rencontre au cours de laquelle des rapports intimes auraient déjà eu lieu sur un banc et où ils auraient décidé ensemble d'aller aux toilettes pour avoir des rapports sexuels. Là, il y aurait eu des ébats consentis. «En tout cas, ce n'était pas contre sa volonté. Nous le voulions tous les deux», dit-il.

Il n'avait jamais eu de rapports sexuels auparavant, il était donc maladroit. Lors du procès, il admet avoir rencontré la jeune femme dans l'espoir de «vivre enfin ma première fois» - mais relativise également: «Je ne voulais pas avoir des relations sexuelles à tout prix».

Pour l'avocate de la victime, il est clair que «comme ses désirs ne se réalisaient pas, il les imposait par la force».

«Peur de mourir»

La procureure cite également des messages de chat que l'accusé a envoyés à un collègue peu après l'acte présumé. Il s'y vante de l'expérience qu'il vient de vivre et qualifie la jeune femme de «pu*e». Il déclare à ce sujet: «Dans le langage des jeunes, on exagère souvent».

La jeune femme décrit au tribunal comment elle souffre encore aujourd'hui de l'incident: «J'essaie de refouler ce qui s'est passé». Mais la nuit, les pensées ressurgiraient sans cesse et entraîneraient des problèmes de sommeil. «Il y a aussi des jours où je ne pense qu'à cet incident et où je reste au lit toute la journée».

Dans les toilettes, elle aurait eu peur de mourir: «Pendant qu'il me frappait la tête contre le mur, je pensais que je n'en sortirais pas vivante».

Le casse-tête des délits à quatre yeux

Ce cas illustre de manière exemplaire ce que l'on entend par «témoignage contre témoignage». Il n'y a pas de témoins neutres, pas d'enregistrements vidéo, pas de preuves évidentes qui confirment ou infirment clairement l'une des deux versions. Les viols en particulier sont souvent des délits à quatre yeux. La décision doit donc se baser essentiellement sur les déclarations elles-mêmes et leur intégration dans les indices disponibles.

Dans de telles situations, le droit pénal suisse applique le principe de la libre appréciation des preuves: le tribunal doit examiner quelle est la version la plus cohérente, qui reste consistante dans le temps et qui s'accorde mieux avec les autres moyens de preuve. Parallèlement, la présomption d'innocence s'applique. Si, après cette évaluation, des doutes importants subsistent, la décision doit être prise en faveur de l'accusé.

«C'est physiquement impossible»

Les plaidoiries tournent donc aussi autour de la crédibilité des déclarations respectives. Le ministère public et l'avocate de la victime s'appuient avant tout sur les descriptions de la victime, qu'ils qualifient de constantes et cohérentes. Les blessures de la jeune femme constatées à l'époque - par exemple des hématomes aux genoux - sont également citées comme des indices qui correspondent à la situation de violence décrite.

La défense rétorque que ce sont précisément ces résultats médicaux qui ne sont pas clairs et qui pourraient tout aussi bien s'expliquer par des rapports sexuels consentis. Elle parle de contradictions dans les déclarations de la victime et remet en question la logique de certains déroulements.

Ainsi, le déroulement des faits décrit, selon lequel la jeune femme n'a pratiquement pas pu se défendre, est «physiquement impossible» - d'autant plus que l'accusé se trouvait par moments sous elle et qu'elle pouvait bouger librement ses bras. De plus, elle n'a mentionné des réactions de défense que sur demande explicite lors de toutes les auditions et également lors du procès.

La plainte comme mensonge de détresse ?

L'avocate de la défense soupçonne plutôt la plainte pénale d'être un mensonge de détresse devant les parents, pour expliquer pourquoi elle est rentrée en retard à la maison. Des messages échangés avec la mère montrent qu'un «régime strict» était en vigueur et que la victime avait menti à plusieurs reprises.

Le tribunal pénal de Bâle doit maintenant tenter de se rapprocher le plus possible de la vérité qui ne peut être clairement prouvée. Le ministère public demande une peine de prison de 32 mois - dont 8 mois ferme - pour le jeune homme, la défense demande un acquittement total.

Le prononcé du jugement est prévu mercredi en fin d'après-midi. Jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée, la présomption d'innocence s'applique.