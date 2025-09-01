«Je perds une partie de moi-même» - Brigitte Bardot pleure un grand ami

L'ancien journaliste Christian Brincourt, grand reporter à Paris Match et TF1 et ami de Jean-Paul Belmondo et Brigitte Bardot, est mort lundi à 90 ans, a annoncé Paris Match sur son site internet.

Christian Brincourt, grand reporter à Paris Match et TF1, est mort lundi à 90 ans. IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Journaliste depuis 1960 et son entrée à Radio Luxembourg, il se rendait là où le monde s'enflammait et crachotait», écrit Jérôme Béglé, directeur de la rédaction de Match, dans sa nécrologie.

«Pour la radio puis pour TF1, il couvrit les guerres d'Algérie, du Vietnam, des 6 jours, du Golfe», poursuit M. Béglé, en rappelant que Christian Brincourt «fut l'un des seuls journalistes à traverser pendant 47 jours le Pacifique sud à bord de Pen Duick, le mythique bateau d'Éric Tabarly».

«J'ai le coeur en mille morceaux, dévastée de chagrin... Mon ami, mon jumeau, ma +Brinque+ était mon confident de toute une vie. 70 ans de partage du meilleur et du pire...», a réagi Brigitte Bardot dans un message transmis à l'AFP. «Il était pour moi comme un grand chêne royal plein de sagesse et de bons conseils. Je perds une partie de moi-même», a ajouté l'ex-actrice.

En 2021, à la mort de son ami Belmondo, Christian Brincourt avait raconté dans Paris Match comment il avait «mis de côté la star pour côtoyer au quotidien un homme».

«En 2006, au centre de rééducation médical de Granville, un col du fémur brisé pour lui et une prothèse au genou pour moi nous ont fait bénéficier des mêmes soins. Cent repas partagés devant la mer, des heures côte à côte en fauteuil roulant tissent une complicité...», se souvenait-il.

Christian Brincourt, qui était également écrivain et conférencier, appartenait à une famille de journalistes. Son oncle, André, mort en 2016, était l'ancien rédacteur en chef du Figaro littéraire et spécialiste d'André Malraux, dont il était l'ami. Le fils de Christian Brincourt, Marc, est un ancien rédacteur en chef photo de Paris Match.