«Je perds une partie de moi-même» - Brigitte Bardot pleure un grand ami

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir «Je perds une partie de moi-même» - Brigitte Bardot pleure un grand ami

Gregoire Galley

1.9.2025

L'ancien journaliste Christian Brincourt, grand reporter à Paris Match et TF1 et ami de Jean-Paul Belmondo et Brigitte Bardot, est mort lundi à 90 ans, a annoncé Paris Match sur son site internet.

Christian Brincourt, grand reporter à Paris Match et TF1, est mort lundi à 90 ans.
Christian Brincourt, grand reporter à Paris Match et TF1, est mort lundi à 90 ans.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

01.09.2025, 17:05

«Journaliste depuis 1960 et son entrée à Radio Luxembourg, il se rendait là où le monde s'enflammait et crachotait», écrit Jérôme Béglé, directeur de la rédaction de Match, dans sa nécrologie.

«Pour la radio puis pour TF1, il couvrit les guerres d'Algérie, du Vietnam, des 6 jours, du Golfe», poursuit M. Béglé, en rappelant que Christian Brincourt «fut l'un des seuls journalistes à traverser pendant 47 jours le Pacifique sud à bord de Pen Duick, le mythique bateau d'Éric Tabarly».

«J'ai le coeur en mille morceaux, dévastée de chagrin... Mon ami, mon jumeau, ma +Brinque+ était mon confident de toute une vie. 70 ans de partage du meilleur et du pire...»,  a réagi Brigitte Bardot dans un message transmis à l'AFP. «Il était pour moi comme un grand chêne royal plein de sagesse et de bons conseils. Je perds une partie de moi-même», a ajouté l'ex-actrice.

En 2021, à la mort de son ami Belmondo, Christian Brincourt avait raconté dans Paris Match comment il avait «mis de côté la star pour côtoyer au quotidien un homme».

Carnet noir. Le comédien Jean-Paul Belmondo est mort

Carnet noirLe comédien Jean-Paul Belmondo est mort

«En 2006, au centre de rééducation médical de Granville, un col du fémur brisé pour lui et une prothèse au genou pour moi nous ont fait bénéficier des mêmes soins. Cent repas partagés devant la mer, des heures côte à côte en fauteuil roulant tissent une complicité...», se souvenait-il.

Christian Brincourt, qui était également écrivain et conférencier, appartenait à une famille de journalistes. Son oncle, André, mort en 2016, était l'ancien rédacteur en chef du Figaro littéraire et spécialiste d'André Malraux, dont il était l'ami. Le fils de Christian Brincourt, Marc, est un ancien rédacteur en chef photo de Paris Match.

«Moi j'aime bien les mecs». Brigitte Bardot prend la défense de Nicolas Bedos et Gérard Depardieu

«Moi j'aime bien les mecs»Brigitte Bardot prend la défense de Nicolas Bedos et Gérard Depardieu

Les plus lus

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Je perds une partie de moi-même» - Brigitte Bardot pleure un grand ami
Un monument du cyclisme belge s’en est allé