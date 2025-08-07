«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Verser un «dividende» «Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser

ATS

7.8.2025 - 07:47

Utiliser les retombées de sa politique protectionniste pour faire un chèque à des millions de ménages américains: le président américain Donald Trump a plusieurs fois évoqué récemment une telle initiative, dont les contours restent toutefois bien mystérieux.

Donald Trump avait déjà envoyé des chèques à des dizaines de millions d'Américains pendant son premier mandat.
Donald Trump avait déjà envoyé des chèques à des dizaines de millions d'Américains pendant son premier mandat.
ats

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:47

«Il y a tellement d'argent qui rentre. Nous réfléchissons à un petit rabais» pour les ménages, même si «ce que nous voulons surtout faire, c'est rembourser la dette», a dit le président américain le 25 juillet à la Maison-Blanche.

Par la suite, il a changé de vocabulaire et préfère désormais parler de «dividende», comme une part des bénéfices reversée par une entreprise à ses actionnaires. «Il pourrait y avoir une distribution ou un dividende pour les habitants de notre pays. Je dirais pour les personnes aux revenus moyens ou faibles», a par exemple déclaré Donald Trump dimanche.

Un sénateur républicain, Josh Hawley, s'est empressé de préparer un projet de loi prévoyant l'envoi de chèques d'un montant de 600 dollars par personne, adulte ou enfant à charge.

Taxes américaines. Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !

Taxes américainesLe coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !

Signature

Le président américain avait déjà envoyé des chèques à des dizaines de millions d'Américains pendant son premier mandat, dans le cadre des efforts de relance face à la pandémie de Covid-19.

Alors en pleine campagne pour la présidentielle, le milliardaire avait insisté pour que des chèques de 1200 dollars émis au printemps 2020 par l'administration fiscale portent son nom, du jamais vu aux Etats-Unis pour un chef d'Etat en exercice.

La nouvelle idée du milliardaire de 79 ans pose toutefois beaucoup de questions, notamment sur son financement. Le déficit public des Etats-Unis s'est en effet encore creusé entre octobre et juin, par rapport à la même période un an plus tôt, malgré une hausse des revenus issus des droits de douane dont Donald Trump matraque tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Faire des chèques aux ménages creuserait ce déficit et augmenterait par conséquent encore la dette américaine, qui s'établissait le 4 août à plus de 36'800 milliards de dollars.

L'autre question est de savoir de quelles rentrées d'argent exactement parle le président américain. Quand il évoque les retombées de sa politique protectionniste, Donald Trump mêle en effet les rentrées provenant des droits de douane et les promesses d'investissement faites par plusieurs économies étrangères.

Cours en baisse. La Bourse suisse est suspendue aux lèvres de Donald Trump

Cours en baisseLa Bourse suisse est suspendue aux lèvres de Donald Trump

«Ce que je veux»

Dans un entretien à la chaîne télévisée CNBC mercredi, interrogé sur cette idée de «dividende», le milliardaire républicain a donné l'exemple d'énormes investissements promis par le Japon et l'Union européenne, les comparant aux primes versées lorsqu'un sportif signe un nouveau contrat. «Je peux (en) faire tout ce que je veux», a-t-il assuré.

Problème: les dirigeants étrangers n'ont pas du tout la même lecture. Le gouvernement japonais assure par exemple que sa promesse d'investissements se présentera sous forme de prêts et de garanties, certainement pas d'un virement de 550 milliards de dollars en liquide.

Enfin, le président américain se voit souvent reprocher par l'opposition démocrate de présenter de manière mensongère la manne issue des droits de douane.

Donald Trump assure que les taxes douanières sont payées par les pays étrangers. Mais de nombreux économistes font valoir que ce sont les consommateurs américains qui s'acquittent indirectement d'une bonne partie de ces droits de douane.

Les taxes douanières sont payées par les importateurs, par exemple des enseignes de grande distribution ou des usines qui commandent des pièces détachées à l'étranger. Ces entreprises vont répercuter au moins une partie du surcoût sur le prix final des marchandises, surtout si elles opèrent dans des secteurs à faible marge, comme le commerce de détail.

En première ligne. Président en 2028 ? Trump mise sur JD Vance pour reprendre le flambeau

En première lignePrésident en 2028 ? Trump mise sur JD Vance pour reprendre le flambeau

Les plus lus

«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser
L’acteur Brad Pitt frappé par le deuil
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
Donald Trump menace de «prendre le contrôle» de Washington !
Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ?
La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB