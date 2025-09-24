Cinquante ans après la loi Veil, l'association Choisir la cause des femmes publie des archives inédites de lettres de femmes appelant à l'aide pour interrompre leur grossesse dans une France où l'avortement était encore illégal.

La loi Veil a dépénalisé l'avortement en France (image d’illustration). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je m’excuse de vous déranger mais peut-être êtes-vous mon salut mon seul refuge, de vous dépend ma vie», écrit une de ces femmes dans le recueil «Lettres pour un avortement illégal» (Éditions Libertalia) à paraître le 17 octobre.

«Voici : je suis enceinte et ne veux absolument pas de cet enfant en ayant déjà 5 et un mari malade du cœur», ajoute-t-elle dans cette lettre datée du 22 novembre 1972, soit trois ans avant la loi Veil dépénalisant l'avortement en France. «J’ai fait tout ce que je pouvais pour faire une fausse couche mais rien n’y fait.»

Au total, l'association féministe fondée par l'avocate Gisèle Halimi a retrouvé 51 lettres adressées entre 1971 et 1974 à Paul Milliez, professeur de clinique médicale à la faculté de médecine de Paris.

Sommité du monde médical à l'époque, ce médecin engagé fait partie des témoins sollicités par l'avocate lors du procès historique de Bobigny de 1972, celui d'une adolescente poursuivie pour avoir avorté après un viol.

Retrouvées en 2020, ces lettres donnent à voir «l'émotion», «la détresse» et la «réalité dans toute sa cruauté» de femmes qui «engagent leur vie dans cette démarche», déclare à l'AFP la directrice générale de Choisir la cause des femmes, Violaine Lucas, à quelques jours de la journée internationale du droit à l'avortement, dimanche.

Une femme explique être mariée, avoir deux enfants en bas âge et deux frères à s'occuper. «Et voilà que je viens de m’apercevoir que je suis enceinte de trois semaines», explique-t-elle. «Pouvez vous m'aider? Je mets tout mon espoir en vous». Une autre raconte qu'un «accident est arrivé» après avoir arrêté la pilule pour «laisser reposer ses organes».

«Je suis enceinte pour la 5e fois et mon mari vient de me quitter. Mon médecin ne peut rien faire pour m’aider il m’a dit qu’il n’y avait qu’une solution aller en Angleterre», raconte une autre. «Mais cela occasionne de très gros frais».

Échos en Pologne

A l'époque, ces femmes encourent une peine de prison entre six mois et deux ans, et une amende conformément à la loi nataliste de 1920.

Plongées dans une «angoisse terrible», certaines de ces femmes, âgées de 16 à 50 ans, disent considérer le suicide comme la seule option possible. «Je ne désire pas cette maternité et ferai n’importe quoi (je) serai capable du pire. Je vous en supplie docteur ne m’abandonnez pas», écrit l'une d'entre elles. «Je ne vis plus. Je songe même au suicide(...) Je suis désespérée, (...) Je suis dans une angoisse terrible», dit une autre.

«C'est avorter ou mourir : on est à l'opposé ce que l'extrême droite affirme en parlant d'avortement de confort, c'est une méconnaissance totale de ce que c'est que de se retrouver enceinte et de ne pas l'avoir choisi», estime Violaine Lucas.

A l'heure où les mouvements anti-avortement reprennent des couleurs dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, «ces lettres disent +regardez ces échos ne sont pas des échos qui ont disparu, ça peut revenir chez nous et ça revient ailleurs+», ajoute-t-elle.

«En Pologne à l'heure actuelle ce sont les mêmes cris de détresse de +faites quelque chose, je vais mourir parce qu'on ne me laisse pas faire ce que je veux avec mon corps+ au nom nom de l'idéologie».