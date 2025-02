L'artiste fribourgeois Jean Tinguely aurait 100 ans cette année. Fribourg et Bâle en particulier organisent toute une série d'événements.

Le couple d'artistes Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely à Zurich en 1980. ATS

Keystone-SDA, bu, ats ATS

Cent ans après sa naissance, Jean Tinguely continue d’inspirer et de dynamiser la scène culturelle fribourgeoise, suisse et internationale, peut-on lire dans un communiqué du canton de Fribourg lundi. Ce dernier et la Ville de Fribourg s’unissent pour marquer cet anniversaire par une grande fête populaire, dans l’esprit de Tinguely, le dimanche 15 juin.

Parallèlement, le Musée d’art et d’histoire ainsi que l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle proposeront une double exposition. Un programme riche en activités et animations ponctuera le calendrier culturel fribourgeois, avec notamment une étape du Tour de Romandie dédiée à l’artiste du mouvement.