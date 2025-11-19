Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a demandé mercredi à Sébastien Lecornu de renoncer à la hausse de la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026, déplorant que les propriétaires soient «devenus les vaches à lait» du gouvernement.

Agence France-Presse Gregoire Galley

La mise à jour des fichiers de logements par le ministère de l’Économie va provoquer l'augmentation de la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026, a indiqué Bercy à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

D'après le quotidien, cette mise à jour aboutira à une hausse moyenne de la taxe d'habitation de 63 euros par logement concerné et devrait rapporter 466 millions d'euros supplémentaires aux collectivités locales.

«Ce qui me frappe (...), c'est la manière dont Bercy a essayé en catimini d'imposer cette mesure dans le dos de la représentation nationale», a déclaré Jordan Bardella en marge d'une visite au Salon international de la sécurité intérieure (Milipol) à Villepinte, près de Paris.

«Béquille»

Dénonçant un «coup dans le dos porté aux propriétaires français», il a appelé «solennellement le Premier ministre à renoncer à cette mesure». «Je déplore que les propriétaires soient devenus les vaches à lait du gouvernement», a ajouté le président du RN qui a visité le salon avec son allié Éric Ciotti.

Jordan Bardella a précisé que son appel concernait également le patron du Parti socialiste Olivier Faure qu'il a présenté comme «le véritable Premier ministre de notre pays».

«J'espère qu'il va très vite se libérer du syndrome de Stockholm qu'il a développé à l'égard d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, en arrêtant de devenir la béquille d'un gouvernement qui frappe les classes populaires, les classes moyennes qui a menti sur tout», a-t-il ajouté.