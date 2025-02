La direction nationale du syndicat étudiant UNI a suspendu plusieurs personnes impliquées à Strasbourg dans la diffusion sur les réseaux sociaux d'images évoquant un «jeu de cartes» au contenu antisémite, a-t-elle indiqué jeudi.

Le jeu de cartes utilise des symboles de la religion juive pour faire passer un message à caractère antisémite (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

L'UNI «est en train de déposer plainte contre X pour ce montage antisémite que nous condamnons et qui en plus nuit gravement à la réputation de l'UNI», a indiqué la direction de ce syndicat marqué à droite. «Nous suspendons du mouvement l'ensemble des personnes citées par ces montages le temps de l'enquête», a-t-elle ajouté.

L'Université de Strasbourg (Unistra) «a été alertée sur la pratique de certaines associations qui font circuler des cartes sur les réseaux sociaux», notamment sur X, avait indiqué mardi dans un communiqué son président, Michel Deneken.

Il avait précisé avoir «décidé de faire un signalement au titre de l'article 40 du code pénal», qui stipule que tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou délit doit en informer le parquet, ajoutant que l'Unistra avait également ouvert une «enquête administrative».

Jeudi, la direction nationale de l'UNI a assuré que «le combat contre l'antisémitisme est un combat historique de l'UNI». «Ces derniers mois, nos militants furent même souvent pris à partie pour leur combat contre l'antisémitisme», a ajouté le syndicat.

Connotation sexiste et islamophobe

Le collectif de Juifs de gauche Golem avait posté sur Instagram cinq images évoquant une sorte de «jeu de cartes» confectionné, selon lui, par des membres de la section strasbourgeoise de l'UNI. L'une des images montre le président de l'UNI Strasbourg portant une kippa avec une mention expliquant que, lorsque cette carte est «posée», «les autres joueurs perdent 20 euros, leur bijou le plus précieux et leur facture augmente de 300%».

Une autre met en scène un homme au visage flouté, habillé en rabbin et portant la mention «Dérobe les gains du joueurs (sic) précédent et y ajoute 10%». Deux autres images sont à connotation sexiste et islamophobe: l'une, intitulée «Les trois petits cochons», invite «la prochaine joueuse» à «perdre un vêtement»; l'autre représente, selon Golem, un militant de l'UNI Strasbourg habillé «en imam pour Halloween».