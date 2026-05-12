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Organisation criminelle Jeune femme enlevée à Strasbourg par la DZ Mafia

ATS

12.5.2026 - 15:13

Une femme de 25 ans a été victime d'un enlèvement, fin mars à Strasbourg, par trois personnes se réclamant de l'organisation criminelle marseillaise DZ Mafia. Deux d'entre eux ont été interpellés, a appris l'AFP mardi de source policière.

Les personnes arrêtées auraient tenté d'obtenir 600'000 euros de la part d'un des amis de la victime, un homme établi à Dubaï ayant «fait fortune dans la cryptomonnaie» (image symbolique).
Les personnes arrêtées auraient tenté d'obtenir 600'000 euros de la part d'un des amis de la victime, un homme établi à Dubaï ayant «fait fortune dans la cryptomonnaie» (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 15:13

12.05.2026, 16:29

La victime a été contrainte de monter dans un véhicule le 31 mars vers 15h00 et a été ligotée par trois personnes qui réclamaient une rançon, a précisé la source, confirmant en partie des informations du journal Les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA).

Selon le quotidien régional, les deux suspects, venus «spécialement de Marseille pour faire leurs preuves et intégrer les rangs» de la DZ Mafia, ont été mis en examen début avril pour enlèvement, séquestration et menaces de mort.

Ils sont soupçonnés d'avoir «ciblé» la jeune femme «pour ses fréquentations»: ils auraient tenté d'obtenir 600'000 euros de la part d'un de ses amis, un homme établi à Dubaï ayant «fait fortune dans la cryptomonnaie».

La victime, dont ils auraient menacé de couper un doigt, a finalement été retrouvée saine et sauve, ligotée dans une camionnette dans une forêt du sud de Strasbourg, selon les DNA. Contacté, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, chargée de l'affaire, n'a pas répondu dans l'immédiat.

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