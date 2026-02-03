Un homme âgé de 40 ans a agressé à coups de poing un jeune juif orthodoxe en pleine rue, lundi soir à Zurich. Proférant des insultes antisémites, il a pu être maîtrisé par des passants et arrêté par la police. La victime a été légèrement blessée.

L'agression est survenue dans le 3e arrondissement de Zurich, où vivent beaucoup de juifs orthodoxes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'agression est survenue vers 20h15 dans le 3e arrondissement de la ville, indique mardi la police municipale de Zurich. Beaucoup de juifs orthodoxes y habitent.

L'agresseur de nationalité kosovare s'en est pris directement au jeune homme âgé de 26 ans, sans interaction préalable. Il l'a frappé à coups de poing avant que plusieurs personnes ne viennent en aide à la victime et ne maîtrisent le quadragénaire.

Ces derniers ont maintenu l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. L'agresseur a tenu des propos insultants et antisémites, également en présence des policiers.

L'homme ne dispose pas d'un logement fixe en Suisse. Il a été remis au Ministère public zurichois après un premier interrogatoire policier.