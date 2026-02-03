  1. Clients Privés
Zurich Un jeune juif orthodoxe frappé par un homme antisémite

ATS

3.2.2026 - 11:23

Un homme âgé de 40 ans a agressé à coups de poing un jeune juif orthodoxe en pleine rue, lundi soir à Zurich. Proférant des insultes antisémites, il a pu être maîtrisé par des passants et arrêté par la police. La victime a été légèrement blessée.

L'agression est survenue dans le 3e arrondissement de Zurich, où vivent beaucoup de juifs orthodoxes (archives).
L'agression est survenue dans le 3e arrondissement de Zurich, où vivent beaucoup de juifs orthodoxes (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:23

03.02.2026, 11:37

L'agression est survenue vers 20h15 dans le 3e arrondissement de la ville, indique mardi la police municipale de Zurich. Beaucoup de juifs orthodoxes y habitent.

L'agresseur de nationalité kosovare s'en est pris directement au jeune homme âgé de 26 ans, sans interaction préalable. Il l'a frappé à coups de poing avant que plusieurs personnes ne viennent en aide à la victime et ne maîtrisent le quadragénaire.

Ces derniers ont maintenu l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. L'agresseur a tenu des propos insultants et antisémites, également en présence des policiers.

L'homme ne dispose pas d'un logement fixe en Suisse. Il a été remis au Ministère public zurichois après un premier interrogatoire policier.

