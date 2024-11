Les Lausannois de 14 ans recevront désormais un bon de 300 francs pour l'achat d'un vélo non-électrique. Cette mesure, décidée par la Municipalité et qualifiée d'inédite, vise à favoriser l'accès aux loisirs, encourager les déplacements durables et soulager le porte-monnaie des familles.

Un bon de 300 francs sera remis aux Lausannois de 14 ans qui souhaitent acheter un vélo (photo d'illustration). ATS

ATS

Les jeunes nés en 2010 seront les premiers bénéficiaires. Ils recevront un courrier entre novembre et janvier, les invitant à venir récupérer leur bon au guichet des Aides communales à la place Chauderon, annonce mardi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Puis, dès 2025, les quelque 1200 jeunes qui fêtent leurs 14 ans chaque année recevront un courrier le mois suivant leur anniversaire. Le bon est nominatif et valable jusqu'à la veille des 16 ans.

«A cet âge, on peut envisager l'achat d'un vélo adulte qui pourra être utilisé longtemps, mais c'est un achat souvent cher», relève Emilie Moeschler, la municipale en charge de la cohésion sociale et des sports, citée dans le communiqué. «Ces deux ans permettent de prendre le temps de la réflexion et d'acheter un vélo adapté à la croissance de l'enfant», ajoute la cheffe de projet Marie-Noëlle Domon-Aubort.

Le bon est valable pour l'achat d'un vélo neuf ou d'occasion auprès d'un des douze magasins partenaires de la Ville. Celle-ci précise que le bon doit permettre d'acquérir un «vélo musculaire», donc pas de vélo électrique ni de trottinette.

