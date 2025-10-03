Jihad Al-Shamie, l'auteur de l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester qui a fait deux morts et trois blessés graves, est un citoyen britannique de 35 ans d'origine syrienne, qui n'était pas connu des autorités pour être radicalisé mais était inculpé pour viol, selon les médias.

Jihad Al-Shamie a travaillé comme tuteur, enseignant l'anglais et la programmation informatique, d'après ITV News. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cet homme, qui a été tué par la police jeudi matin sur les lieux de l'attaque, est arrivé enfant au Royaume-Uni depuis la Syrie. Il a obtenu la nationalité britannique en 2006, lorsqu'il avait environ 16 ans.

Sa famille vit dans la région de Manchester depuis une trentaine d'années et réside actuellement dans la ville de Prestwich, à environ trois kilomètres de la synagogue, à Crumpsall, dans l'agglomération de Manchester. Jihad Al-Shamie a travaillé comme tuteur, enseignant l'anglais et la programmation informatique, d'après ITV News.

Il n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour extrémisme. En revanche, inculpé pour viol, il était en liberté sous caution, ont rapporté vendredi les médias britanniques. La police enquête par ailleurs pour déterminer s'il est l'auteur de mails de menace envoyés à un député conservateur en 2012 par un homme se présentant sous le nom de Jihad Alshamie, selon le Times.

Le père de Jihad Al-Shamie est un médecin traumatologue qui a travaillé pour plusieurs ONG dans des zones de guerre, selon le Daily Mail. Sur LinkedIn, il apparaît comme chirurgien de guerre. Une vidéo publiée par le Comité international de la Croix-Rouge en 2015 montre un chirurgien portant ce nom travaillant au Soudan du Sud.

D’une famille «sympathique»

Cette vidéo apparaît également sur un compte YouTube où figurent aussi des vidéos personnelles de la famille du médecin, notamment lors d'une visite à Homs, en Syrie. Dans l'une d'elles, on voit des enfants jouant dans le jardin d'une maison, dont l'un qui s'appelle Jihad. Vendredi, des policiers étaient stationnés devant une maison à Prestwich, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon une voisine citée par le Daily Telegraph, Jihad Al-Shamie vivait là depuis 10 ans «sans femme ni enfants». Il «semblait ne jamais parler à personne dans le quartier», a-t-elle ajouté. «Il était assez musclé et gardait ses haltères dans son garage», a poursuivi cette femme.

Jihad Al-Shamie utilisait souvent un banc de musculation dans le jardin devant la maison, a également dit un autre voisin au Times, Geoff Haliwell. «Il s'habillait normalement, parfois avec des vêtements traditionnels» islamiques, a-t-il ajouté. «Je pense qu'il était l'aîné de trois frères. (...) Le père revenait de temps en temps», a-t-il expliqué, décrivant cette famille comme «sympathique».