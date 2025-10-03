  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni Jihad Al-Shamie, le mystérieux assaillant de la synagogue de Manchester

Basile Mermoud

3.10.2025

Jihad Al-Shamie, l'auteur de l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester qui a fait deux morts et trois blessés graves, est un citoyen britannique de 35 ans d'origine syrienne, qui n'était pas connu des autorités pour être radicalisé mais était inculpé pour viol, selon les médias.

Jihad Al-Shamie a travaillé comme tuteur, enseignant l'anglais et la programmation informatique, d'après ITV News.
Jihad Al-Shamie a travaillé comme tuteur, enseignant l'anglais et la programmation informatique, d'après ITV News.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.10.2025, 20:39

Cet homme, qui a été tué par la police jeudi matin sur les lieux de l'attaque, est arrivé enfant au Royaume-Uni depuis la Syrie. Il a obtenu la nationalité britannique en 2006, lorsqu'il avait environ 16 ans.

Sa famille vit dans la région de Manchester depuis une trentaine d'années et réside actuellement dans la ville de Prestwich, à environ trois kilomètres de la synagogue, à Crumpsall, dans l'agglomération de Manchester. Jihad Al-Shamie a travaillé comme tuteur, enseignant l'anglais et la programmation informatique, d'après ITV News.

Attentat. Deux personnes arrêtées après l'attaque devant une synagogue à Manchester

AttentatDeux personnes arrêtées après l'attaque devant une synagogue à Manchester

Il n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour extrémisme. En revanche, inculpé pour viol, il était en liberté sous caution, ont rapporté vendredi les médias britanniques. La police enquête par ailleurs pour déterminer s'il est l'auteur de mails de menace envoyés à un député conservateur en 2012 par un homme se présentant sous le nom de Jihad Alshamie, selon le Times.

Le père de Jihad Al-Shamie est un médecin traumatologue qui a travaillé pour plusieurs ONG dans des zones de guerre, selon le Daily Mail. Sur LinkedIn, il apparaît comme chirurgien de guerre. Une vidéo publiée par le Comité international de la Croix-Rouge en 2015 montre un chirurgien portant ce nom travaillant au Soudan du Sud.

D’une famille «sympathique»

Cette vidéo apparaît également sur un compte YouTube où figurent aussi des vidéos personnelles de la famille du médecin, notamment lors d'une visite à Homs, en Syrie. Dans l'une d'elles, on voit des enfants jouant dans le jardin d'une maison, dont l'un qui s'appelle Jihad. Vendredi, des policiers étaient stationnés devant une maison à Prestwich, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon une voisine citée par le Daily Telegraph, Jihad Al-Shamie vivait là depuis 10 ans «sans femme ni enfants». Il «semblait ne jamais parler à personne dans le quartier», a-t-elle ajouté. «Il était assez musclé et gardait ses haltères dans son garage», a poursuivi cette femme.

Attaque devant une synagogue à Manchester. Le roi Charles III «profondément choqué»

Attaque devant une synagogue à ManchesterLe roi Charles III «profondément choqué»

Jihad Al-Shamie utilisait souvent un banc de musculation dans le jardin devant la maison, a également dit un autre voisin au Times, Geoff Haliwell. «Il s'habillait normalement, parfois avec des vêtements traditionnels» islamiques, a-t-il ajouté. «Je pense qu'il était l'aîné de trois frères. (...) Le père revenait de temps en temps», a-t-il expliqué, décrivant cette famille comme «sympathique».

Les plus lus

La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Les États-Unis prévoient de battre monnaie à l’effigie de Trump
Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence
Les États-Unis frappent un bateau de narco-trafiquants, quatre morts
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
Le photojournaliste français Antoni Lallican tué par des drones