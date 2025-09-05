  1. Clients Privés
Chirurgie «de Mohs» Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête

Sven Ziegler

5.9.2025

L'ancien président américain Joe Biden s'est présenté pour la première fois dans le Delaware avec une énorme cicatrice sur la tête. L'homme de 82 ans a récemment subi une opération du cancer de la peau, alors qu'il se bat également contre un cancer de la prostate.

Joe Biden se présente avec une énorme cicatrice sur la tête.
Joe Biden se présente avec une énorme cicatrice sur la tête.
Screenshot X

Sven Ziegler

05.09.2025, 09:55

05.09.2025, 10:51

L'ancien président américain Joe Biden a fait sensation lors d'une apparition dans sa ville de Rehoboth, dans l'État américain du Delaware. En sortant d'une église le jour de la fête du travail, il portait une cicatrice bien visible au-dessus de l'œil droit. Des visiteurs ont filmé comment Biden saluait les personnes présentes avec bonne humeur malgré les traces récentes de l'opération.

Comme l'a confirmé sa porte-parole, Biden s'est récemment fait opérer d'un cancer de la peau. Il a eu recours à la chirurgie dite de Mohs, qui consiste à retirer progressivement des couches de peau jusqu'à ce que le tissu cancéreux ne soit plus détectable. En 2023, Biden avait déjà subi l'ablation d'une lésion suspecte au niveau de la poitrine.

Biden souffre également d'un cancer de la prostate

Le diagnostic de cancer de la peau n'est pas le seul problème de santé du démocrate. En mai, on a appris qu'il souffrait d'un cancer de la prostate à un stade avancé, qui s'est déjà propagé aux os. Biden lui-même se montre optimiste et a déclaré dernièrement que ses médecins étaient confiants et qu'il se sentait «bien».

Les médecins soulignent que grâce aux thérapies modernes comme les traitements hormonaux, la radiothérapie ou la chimiothérapie, les pronostics des patients atteints de cancer de la prostate sont aujourd'hui nettement meilleurs qu'il y a quelques années. Beaucoup pourraient vivre cinq à dix ans avec la maladie.

En juillet, Biden avait annoncé son retrait de la course à la présidence. Les doutes sur sa forme physique, qui avaient refait surface après un duel télévisé médiocre avec Donald Trump, avaient été décisifs.

