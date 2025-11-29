  1. Clients Privés
Moissac Un homme casse un œuf sur la tête de Jordan Bardella lors d’une séance de dédicace

ATS

29.11.2025 - 19:06

Le président du RN Jordan Bardella a été agressé samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, a appris l'AFP auprès du parquet de Montauban, confirmant une information du JDD.

Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national (archives).
Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national (archives).
AFP

Keystone-SDA

29.11.2025, 19:06

29.11.2025, 19:12

L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité», a indiqué le parquet à l'AFP. Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, cet homme âgé de plus de 70 ans était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un oeuf sur la tête.

La sécurité présente est intervenue et le président du RN n'a pas été blessé, a indiqué une source au sein du groupe RN, précisant que l'eurodéputé a ensuite pu reprendre la séance de dédicace de son livre «Ce que veulent les Français».

A ce stade ni les gendarmes, ni le parquet n'ont été en mesure de préciser si le gardé à vue a été aperçu parmi un groupe de manifestants anti-RN, comme l'a affirmé le Rassemblement national.

Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a ajouté le parti. Mardi, Jordan Bardella avait été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans avait été placé en garde à vue avant d'être libéré mercredi. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.

