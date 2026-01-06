Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg invite les paroisses à proposer des temps de prière et de recueillement. ATS

Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Keystone-SDA ATS

Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h00. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication.

La Ville de Sierre proposera pour sa part un «moment de recueillement» sur la place de l'Hôtel de Ville, le même jour à 13h30, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. «Ce moment se déroulera dans la simplicité, accompagné par de la musique», précise-t-elle. Une minute de silence sera observée à 14h00.

La cérémonie en hommage aux victimes prévue vendredi aura quant à elle finalement lieu à Martigny plutôt qu'à Crans-Montana en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.