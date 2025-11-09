Juan Carlos se confie sur le coup de feu qui a tué son frère

Près de 70 ans après, l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos s'est exprimé pour la première fois sur l'accident qui a coûté la vie à son jeune frère Alfonso. L'incident s'est produit alors que les frères jouaient avec une arme.

L'ancien roi d'Espagne raconte dans ses mémoires l'accident mortel de son frère (photo d'archives). Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'ancien roi Juan Carlos écrit pour la première fois ouvertement dans ses mémoires sur le tragique accident de 1956, au cours duquel son frère Alfonso est mort d'un coup de feu tiré par erreur.

Il décrit l'incident comme un événement qui a changé sa vie et souligne qu'il ne savait pas qu'il y avait encore une balle dans l'arme.

Malgré le décès, il n'y a pas eu d'enquête officielle, car le père a interdit toute investigation et Juan Carlos a dû jurer qu'il n'y avait pas eu préméditation. Montre plus

En 1956, un tragique accident ébranle la famille royale espagnole : Juan Carlos, alors âgé de 18 ans et futur roi d'Espagne, passe les fêtes de Pâques avec sa famille en exil au Portugal.

C'est là qu'a lieu une tragédie lourde de conséquences : son frère Alfonso, âgé de 14 ans, perd la vie dans un accident. Ce coup du sort continue de marquer la famille jusqu'à aujourd'hui.

Une soirée fatale

Le soir du 29 mars, les frères jouaient avec un pistolet que Juan Carlos avait ramené de l'académie militaire. Un coup de feu est parti de manière inattendue et a mortellement touché Alfonso.

Les circonstances exactes de l'accident sont longtemps restées obscures, bien que la mort du garçon ait été confirmée par des sources officielles. Ce n'est que des années plus tard que l'on a appris que c'était Juan Carlos qui avait tiré.

Révélations publiques

Dans ses mémoires, qui seront publiées à l'automne 2025, Juan Carlos parle pour la première fois ouvertement de l'incident. Le livre s'intitule "Juan Carlos I d'Espagne : Réconciliation" et contient un chapitre consacré à l'incident.

Il y décrit comment l'arme qu'ils ont nettoyée provenait d'un lieutenant et qu'il a supposé qu'elle n'était pas chargée. "Nous n'avions aucune idée qu'il y avait encore une balle dans la chambre à cartouche", écrit-il.

Une vie à l'ombre de la tragédie

La perte de son frère est décrite par Juan Carlos comme un tournant dans sa vie. "Il me manque", avoue-t-il, "j'aimerais qu'il soit avec moi, que je puisse lui parler". La mort d'Alfonso a laissé un grand vide dans sa vie, qui n'a jamais pu être comblé.

Aucune enquête

Après l'accident, il n'y a pas eu d'enquête policière ni d'autopsie, car le père des garçons, Don Juan de Borbón, l'a interdit.

Un ami de la famille, Antonio Eraso, qui se trouvait dans la villa au moment de l'accident, a confirmé dans un documentaire qu'Alfonso était mort sur le coup. Il s'est souvenu que Don Juan avait demandé à Juan Carlos de jurer que le coup de feu n'avait pas été tiré intentionnellement.