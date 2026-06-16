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Procès Jugé à Bâle pour diffamation contre la directrice de l'OFSP

ATS

16.6.2026 - 11:15

Un Allemand de 62 ans est jugé mardi devant le tribunal pénal de Bâle pour discrimination et incitation à la haine. Il est accusé d'avoir envoyé de nombreux messages antisémites visant notamment la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy.

La directrice de l’Office fédéral de la santé publique Anne Lévy est aussi partie civile dans le procès qui s'est ouvert lundi à Bâle d'un Allemand accusé de discrimination et incitation à la haine (archives).
La directrice de l’Office fédéral de la santé publique Anne Lévy est aussi partie civile dans le procès qui s'est ouvert lundi à Bâle d'un Allemand accusé de discrimination et incitation à la haine (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 11:15

16.06.2026, 11:18

L'accusé, qui souffre de schizophrénie paranoïde, a été dispensé de comparaître. Le ministère public bâlois lui reproche des faits de discrimination, d'incitation à la haine, de diffamation et d'injures. Il aurait aussi diffusé des théories du complot et des propos négationnistes par courriel.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu aurait cherché à «rabaisser ou à diffamer systématiquement» des personnes en raison de leur religion et s'en est aussi pris à Anne Lévy. La directrice de l'OFSP, ainsi que la communauté israélite de Bâle sont notamment partie civile.

Le parquet a requis mardi une peine privative de liberté ferme de 15 mois, à suspendre au profit d'une thérapie en milieu hospitalier. La défense a plaidé l'irresponsabilité pénale.

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