Jugé pour l'incendie mortel dans une célèbre station de ski, il risque la perpétuité

Le procès d'un Algérien de 27 ans, accusé d'avoir volontairement provoqué l'incendie d'une résidence pour saisonniers dans la célèbre station de ski alpine de Courchevel en 2019, causant deux morts et une vingtaine de blessés, s'ouvre lundi en France.

Le drame s'était produit le 20 janvier 2019 vers 04H00 du matin dans «L'Isba», un bâtiment des années 70 abritant des travailleurs saisonniers de la station huppée (archives). PHOTOPQR/«Le Dauphiné»/MAXPPP

Agence France-Presse Megane Bochatay

Hicham Abderraouf, en récidive après des condamnations pour trafic de drogue, comparaît notamment pour «destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort» devant la cour d'assises de Savoie à Chambéry (est). Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

L'accusé, soupçonné d'avoir agi par vengeance envers une ex-petite amie résidant dans l'immeuble, nie les faits depuis son placement en garde à vue. Interpellé deux mois après les faits, il s'était évadé en 2021 avant d'être arrêté en Espagne en janvier 2023.

Le drame s'était produit le 20 janvier 2019 vers 04H00 du matin dans «L'Isba», un bâtiment des années 70 abritant des travailleurs saisonniers de la station huppée. Une femme de 32 ans et un homme de 50 ans, tous deux employés dans des restaurants, avaient péri asphyxiés.

«Il est impatient de comparaître devant la juridiction», déclare à l'AFP Me Ghaïs Bencharif, l'avocat de l'accusé qui plaidera «l'acquittement». Il soutient qu'au moins une autre piste impliquant une autre personne «n'a absolument pas été creusée par les enquêteurs».

Ce procès, qui devrait durer jusqu'au 30 mai, implique plus de cinquante parties civiles. Plusieurs victimes seront également concernées par un second procès, à une date non fixée, visant le propriétaire de l'immeuble.

Ce dernier a été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires» et «hébergement de travailleurs dans un local non conforme», la vétusté du bâtiment contrastant avec le luxe habituel de la station.

«Cet incendie n'aurait jamais dû avoir ces conséquences si le bâtiment était simplement aux normes», a souligné Me Sylvain Cormier, avocat de plusieurs personnes blessées lors du sinistre.

© Agence France-Presse