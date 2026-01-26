Une humoriste suisse-allemande se voit bannir de Coop à cause d'un croissant

Un croissant oublié lors du self-scanning cause de sérieux ennuis à l'humoriste Julia Steiner : Malgré 175 francs d'achat, elle se voit interdire l'accès à la Coop et doit payer 150 francs d'amende.

Andreas Fischer Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lors du self-scanning à la Coop, Julia Steiner n'a pas saisi un croissant lors d'un achat de 175 francs.

En conséquence, elle a été interdite d'accès pendant deux ans dans le magasin concerné et doit payer une indemnité de 150 francs.

Entre-temps, la comédienne prend l'incident avec humour, le considère comme absurde et continue à faire ses achats chez Coop - simplement dans d'autres filiales. Montre plus

Ça a fait «bip, bip, bip», elle a payé 175 francs pour ses achats - et pourtant, l'humoriste Julia Steiner est désormais interdite d'entrée chez Coop. La raison : elle a oublié un croissant lors du self-scanning.

Avec une légère indignation dans la voix, l'humoriste de 26 ans raconte dans un Instagram-Reel sa «Gangster Story» personnelle : «J'ai fait mes courses à la Coop pour 175 francs. J'ai tout scanné, comme on le fait - et j'ai oublié le seul croissant qu'il fallait encore choisir à la main».

Et c'est alors qu'un agent de sécurité serait effectivement arrivé et lui aurait demandé si elle voulait lui dire quelque chose. Ce n'était en tout cas pas un «Ade ?» (Ndlr: au-revoir en Suisse-allemand) amical, comme Julia Steiner a pu le constater dans l'arrière-boutique.

Là, on lui aurait dit qu'elle n'avait pas scanné un croissant et qu'elle devait donc répondre de ses actes. «Tu crois vraiment que si j'avais eu l'intention de braquer cette Coop, j'aurais dépensé 175 balles pour voler un croissant ?», aurait répondu Steiner, stupéfaite.

«Tout simplement absurde et un peu stupide»

Rien n'y a fait, c'est la procédure pour les articles non scannés, a répondu l'agent de sécurité, qui était toutefois désolé. Le croissant non scanné coûte en tout cas cher à Julia Steiner : En plus des deux ans d'interdiction d'accès à la filiale Coop, elle a dû payer une indemnité de 150 francs.

Quelques jours après l'incident, Julia Steiner a déclaré au Blick qu'elle aimait toujours faire ses courses chez Coop. Mais seulement dans d'autres filiales.

Elle n'a d'ailleurs jamais voulu faire du «Coop bashing», a-t-elle déclaré au vu des nombreuses réactions dans les colonnes de commentaires. Les discussions y sont animées. Certains trouvent la réaction de Coop exagérée, d'autres ne veulent pas croire à l'histoire, car il n'y aurait interdiction d'accès qu'en cas de récidive.

Entre-temps, Steiner trouve l'histoire «tout simplement absurde et un peu stupide. Mais si l'on regarde ce qui se passe dans le monde, les combats que je mène ici ne valent pas la peine d'être racontés - par contre, ils sont peut-être un peu drôles».