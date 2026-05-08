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Remontées mécaniques Jungfraubahn voit sa fréquentation baisser en raison de la guerre

ATS

8.5.2026 - 07:32

Jungfraubahn observe depuis le début de l'année une nette diminution du nombre de visiteurs sur ses trois principaux segments, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient et de l'incertitude sur les marchés asiatiques.

La destination se dit optimiste à moyen terme (archives).
La destination se dit optimiste à moyen terme (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 07:32

08.05.2026, 07:34

L'exploitant de remontées mécaniques maintient toutefois ses objectifs de moyen terme.

Entre janvier et fin avril, la fréquentation a baissé de 5,7% sur un an à 1,3 million de visiteurs, annonce la société vendredi dans un communiqué.

La destination Jungfraujoch a vu son nombre de visiteurs s'étioler de 12,3% à 181'900, le segment Expérience en montagne a chuté de 9,6% à 216'900 visiteurs, tandis que les sports d'hiver ont enregistré un repli de 3,3% à 932'200 skieurs.

L'entreprise attribue cette baisse de fréquentation principalement à la guerre au Moyen-Orient et aux restrictions de l'espace aérien, à la hausse des prix du kérosène et à l'incertitude croissante sur les marchés asiatiques qui en découlent.

Ces facteurs devraient peser sur le résultat annuel, en dépit du «bon niveau» de réservations pour les mois à venir. Jungfraubahn en dévoilera davantage à ce sujet lors de la publication de son rapport semestriel prévue fin août.

L'entreprise maintient ses objectifs à horizon 2030, même si elle pourrait se retrouver quelque peu hors des rails cette année.

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