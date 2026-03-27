  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

12 points de suture au visage France : une élève de 4e agressée aux ciseaux dans un collège du Jura

ATS

27.3.2026 - 18:14

Une élève de 4e d'un collège de Lons-le-Saunier (Jura) a agressé une camarade avec une paire de ciseaux. La victime a dû recevoir 12 points de suture au visage, a indiqué vendredi à l'AFP la communication du rectorat de Besançon.

C'est avec une paire de ciseaux qu'une collégienne a agressé une camarade à Lons-le-Saunier (Photo prétexte).
C'est avec une paire de ciseaux qu'une collégienne a agressé une camarade à Lons-le-Saunier (Photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 18:14

27.03.2026, 18:17

L'agression s'est déroulée mardi en milieu de journée au collège Aristide-Briand, suite à un «différend». «Une élève a porté des coups à une autre à l'aide d'une paire de ciseaux, ce qui a provoqué une plaie au niveau du visage, qui a nécessité des points de suture», a indiqué Guillaume Rivoire, directeur de la communication au rectorat de Besançon, confirmant une information du journal Le Progrès.

Les deux adolescentes sont scolarisées en classe de quatrième. «L'état de santé de la jeune fille n'inspire pas d'inquiétude», a-t-il précisé. «Elle n'a pas encore repris les cours mais ça ne saurait tarder».

A Londres. Harry Styles raconte comment il s'est fait racketter à Londres

A LondresHarry Styles raconte comment il s'est fait racketter à Londres

L'élève qui a porté les coups est interdite d'accès à l'établissement scolaire dans l'attente de son conseil de discipline qui aura lieu «dans quelques jours», selon le rectorat.

Une cellule d'écoute a été mise en place dans l'établissement et les cinq élèves qui ont été témoins de l'agression ont bénéficié d'un suivi «psychologique plus conséquent».

Les plus lus

«Un cessez-le-feu ne suffit pas» : les Emirats arabes unis durcissent le ton
Scandale sur France 2: l’interview de Lavrov déclenche une tempête
«J'étais sous médicaments et je n'ai pas réalisé la gravité de la situation»
Disneyland Paris inaugure une extension à 2 milliards d’euros
Mort de Loana: une caricature de «Charlie Hebdo» horripile la toile
Elle tue un lynx à coups de bâton pour sauver Marie-Thérèse, sa poule