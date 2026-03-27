Une élève de 4e d'un collège de Lons-le-Saunier (Jura) a agressé une camarade avec une paire de ciseaux. La victime a dû recevoir 12 points de suture au visage, a indiqué vendredi à l'AFP la communication du rectorat de Besançon.

C'est avec une paire de ciseaux qu'une collégienne a agressé une camarade à Lons-le-Saunier (Photo prétexte). ATS

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L'agression s'est déroulée mardi en milieu de journée au collège Aristide-Briand, suite à un «différend». «Une élève a porté des coups à une autre à l'aide d'une paire de ciseaux, ce qui a provoqué une plaie au niveau du visage, qui a nécessité des points de suture», a indiqué Guillaume Rivoire, directeur de la communication au rectorat de Besançon, confirmant une information du journal Le Progrès.

Les deux adolescentes sont scolarisées en classe de quatrième. «L'état de santé de la jeune fille n'inspire pas d'inquiétude», a-t-il précisé. «Elle n'a pas encore repris les cours mais ça ne saurait tarder».

L'élève qui a porté les coups est interdite d'accès à l'établissement scolaire dans l'attente de son conseil de discipline qui aura lieu «dans quelques jours», selon le rectorat.

Une cellule d'écoute a été mise en place dans l'établissement et les cinq élèves qui ont été témoins de l'agression ont bénéficié d'un suivi «psychologique plus conséquent».